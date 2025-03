Viviana Canosa le hizo una tremenda confesión a Jorge Rial que sorprendió a todos en El Trece: "Tuve..."

Este lunes, Viviana Canosa debutó en El Trece con "Viviana en vivo" y trajo como invitado especial a un viejo enemigo. La entrevista a Jorge Rial estuvo repleta de momentos de la honestidad y complicidad esperable de dos gigantes del mundo del espectáculo, logrando un rating sostenido para el nuevo ciclo. Sin embargo, luciendo la libertad que Viviana Canosa le exigió a El Trece, la conductora también tocó en temas incómodos y dolorosos durante su charla.

"Viviana en vivo" aterrizó en el canal del solcito con un monólogo de Luli Ofman y la nueva canción de Lady Gaga sonando a todo volumen. Después de un sentido homenaje de Viviana Canosa a Jorge Lanata, el estudio de El Trece recibió a Jorge Rial para su primer encuentro con la conductora después de no verse por 25 años. Los viejos rivales hablaron de política, romances y hasta More Rial, pero una dura confesión de Canosa llamó especialmente la atención.

La confesión de Viviana Canosa a Jorge Rial sobre su tiempo en "Intrusos"

Fue cuando tocaron el tema de su tiempo compartido en "Intrusos" que Rial comentó sobre su reputación: "Siempre preferí que me teman y no que me respeten. Porque el respeto se pierde rápido, el temor no. Para mi". Fue entonces que Viviana Canosa hizo una dura confesión: "Te tuve miedo como a ningún hombre en mi vida" y agregó: "Ahora reconozco que tuve un ataque de pánico. Yo vivía con ataques de pánico".

A pesar de la difícil relación que mantuvieron, la conductora de El Trece reconoció el impacto que tuvo el periodista en su carrera: "Fuiste como un gran maestro para mí en muchos sentidos. Todavía la gente me sigue hablando de ese programa. Porque yo aprendí mucho y aprendí de mí misma, porque yo entraba en pánico". El cariño entre ambos se sintió a través de la pantalla, sobre todo con la confesión de Viviana Canosa sobre el infarto de Jorge Rial.

La pregunta de Viviana Canosa que puso en jaque a Jorge Rial

Su charla con el conductor de "Argenzuela" le permitió a Canosa pasarle factura a su colega por viejos deslices, y no la desperdició. "Un día contaste que le había tirado ropa por un balcón a un marido mío, y no había sido así", subrayó en un momento. Pero fue una de sus preguntas más honestas que más sorprendió al invitado de honor: "¿Me odiabas?", le preguntó Viviana Canosa a Jorge Rial.

El cara a cara de Viviana Canosa y Jorge Rial. Foto: Captura El Trece

"Yo sentía no que te odiaba pero había algo que me dolía el alma. Me sentía mal. Porque, aparte, te había querido tanto", le confesó Canosa, rememorando sus tiempos en el programa de chimentos que cumple 25 años en América TV. "Odiar no, creo que nos incentivamos para crecer. Creo que la competencia también sirvió para crecer. Vos fuiste una competencia fuerte en su momento", le contestó en un momento de complicidad Jorge Rial a Viviana Canosa.