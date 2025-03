Viviana Canosa le confesó a Jorge Rial qué sintió cuando él estuvo al borde de la muerte

Viviana Canosa entrevistó de manera extendida a Jorge Rial en Viviana en vivo, su nuevo programa en El Trece, y la conductora se sinceró sobre lo que sintió cuando su colega estuvo en una situación realmente crítica.

Tras 25 años sin verse cara a cara, Canosa y Rial hablaron de todo, y entre los temas apareció el momento en que el astro de C5N tuvo un infarto en Colombia.

Visiblemente sensibilizada con lo que le pasó a Jorge Rial, Viviana Canosa le confesó: “Ahí me di cuenta que te quiero. Me quedé como que no, y Martina que se vio mi cara me dijo 'mamá, se murió el señor con el que vos trabajabas hace mucho'. Fue como que me pasó la historia nuestra por delante”.

Mientras que sobre aquel enorme susto, Rial detalló: "Estuve ocho minutos muerto. Tuve un paro cardíaco. Tuve suerte de estar justo en terapia intensiva. Me habían subido para hacerme un cateterismo y ahí me quedé. Tengo un desfibrilador puesto. Estuve clínicamente ocho minutos muerto. Me salvó un enfermero, que fue el que no se rindió. Porque me dieron todo lo que me tenían que dar, descargas eléctricas, inyección, todo. El enfermero, siendo muy creyente en Dios, se sentó arriba mío y me sacó".

Jorge Rial le reveló detalles de su momento límite a Viviana Canosa

Ante la atenta mirada de Viviana Canosa, Jorge Rial concluyó sobre esa experiencia límite: "Vi la luz… El recuerdo que tengo es una calidez absoluta. Estaba todo muy calentito, yo me imagino que debe ser como estar dentro del útero de tu madre. Yo veía mis manos… de golpe alguien me sacó. No escuché a nadie".