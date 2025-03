El momento de complicidad con el que sorprendieron Viviana Canosa y Jorge Rial en el debut de la conductora en El Trece

Viviana Canosa tuvo su esperado debut este lunes en El Trece, y para el primer programa de Viviana en Vivo, la conductora grabó una entrevista con Jorge Rial, periodista con el que trabajó en los inicios de Intrusos (América TV), y con quien sostuvo un sonado enfrentamiento durante mucho tiempo.

"Es fuerte. Jorge, son 25 años que no nos veíamos cara a cara”, comenzó Canosa en su mano a mano con Rial en la pantalla de El Trece. Entonces, el astro de C5N respondió: “Me lo dijiste recién y yo pensé que había sido menos. Fue el arranque de Intrusos, el famoso Intrusos, y vos te fuiste rápido, al año”,

“La gente cree que estuve ahí 25 años”, remarcó Viviana Canosa sobre su breve paso por Intrusos, mientras que Jorge Rial completó: “Lo que pasa es que ese primer año fue intenso. Hicimos de todo porque estábamos con la tranquilidad de que volábamos por debajo del radar y que nadie nos iba a mirar. Después de convirtió en lo que se convirtió”.

Siguiendo con un tono de complicidad, Canosa y Rial señalaron que eran tiempos de otra televisión en la que ambos eran "los malos del espectáculo. "Rompíamos con el molde de programa de espectáculos, que era condescendiente con el famoso y a nosotros no nos importaba. Creo que, tanto a vos como a mí, no nos importa mucho la vida del famoso”, explicó el exlíder de Intrusos sobre el impacto que generaron con tal programa hace 25 años.

Viviana Canosa y Jorge Rial: de enemigos íntimos a un momento de complicidad

Además, en su extensa charla en El Trece, Jorge Rial y Viviana Canosa coincidieron en asegurar que se alejaron del periodismo de espectáculos cuando se apagó la era de las figuras. “Yo el día que me sentaron a un streamer y no sabía que carajo era, pensé que era un electrodoméstico, me fui a mi casa”, enfatizó con ironía el entrevistado.

"Fuimos enemigos íntimos”, reconoció Canosa sobre su histórico distanciamiento con Rial, y cuando la nueva figura de El Trece le preguntó al conductor sobre qué le pasa al recordar lo fuerte que jugaban entre ellos, o cuando abordaban escándalos de la farándula, el anfitrión de Argenzuela (C5N) se sinceró: “A mí no me pasa nada. Yo tengo memoria selectiva, de algunos sí y de otros, no. En las peleas no nos pegábamos del cinturón para abajo. Hasta ahí llegábamos".

Por último, en medio del cómplice ida y vuelta desde la pantalla de El Trece, Jorge Rial elogió a Viviana Canosa al referirse a la idea que tuvo ella cuando él estuvo como conductor de Gran Hermano. "Recuerdo que había arrancado Gran Hermano y vos te subiste con el helicóptero y fue una genialidad eso. Yo para afuera tenía que putear, pero para adentro pensaba ‘estuvo muy bien, hizo lo que tenía que hacer’. Eran cosas que estaban bien hechas. No fuiste a tirar una bomba adentro de la casa, fuiste a tirar volantes”, señaló el periodista en señal de reconocimiento sobre su colega.