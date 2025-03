Yanina Latorre defenestró a Mauro Icardi en un potente descargo: "Es un chico que..."

Yanina Latorre fue contra More Rial y ahora, contra Mauro Icardi. Recientemente, la nueva conductora de América TV apareció como invitada en "DDM" para anticipar "Sálvese quien pueda", su nuevo programa de chimentos. En la entrevista, Yanina Latorre disparó contra la China Suárez al acusarla de querer reemplazar a Wanda Nara, y aprovechó para defenestrar al futbolista argentino.

No llevó mucho para que la periodista se meta con todo en el drama del "Wandagate", escándalo que recientemente se complicó por la verdad que reveló Yanina Latorre sobre las fotos hot de Wanda Nara. "Desde que conoció a Icardi, la China no tiene amigos, no tiene vida, no va a un gimnasio, no hace un chivito en Instagram, no tiene un trabajito. Vive con él, está con él, viaja con él...", comentó Latorre de la China Suárez.

El filoso descargo de Yanina Latorre sobre Mauro Icardi por su guerra con Wanda Nara

Cuando Guido Záffora le preguntó a la panelista de "LAM" por la aparente obsesión de Icardi con su nueva novia, ella contestó con una opinión que hundió al delantero del Galatasaray. "Yo a veces creo que está tan despechado por joder a Wanda que la está usando a la China. Creo yo, porque Icardi es un chico que tampoco está en sus cabales", afirmó Yanina Latorre de Mauro Icardi.

Como evidencia, señaló las pruebas que recolectó Mauro Icardi sobre las infidelidades de su esposa con Keita Baldé y su relación con L-Gante, que ahora está en crisis: "Él confesó que hace tres años estaba preparando esta venganza". Además, Yanina Latorre aseguró que Icardi tiene pruebas de un robo de Wanda Nara por 7 millones de euros y "nunca dijo nada". ¿Por qué? "Porque no tienen dignidad. Me demuestra que todo es efímero y es plata", opinó la panelista.

Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y la China Suárez por una broma que publicaron en Instagram

A pesar del escepticismo de Yanina Latorre, la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez aparece más fuerte que nunca en las redes sociales. Recientemente, la pareja publicó un video humorístico donde la actriz sorprende a su novio al llegar a su habitación de hotel metida en su valija. El video de la broma se volvió viral entre los internautas argentinos, y provocó la ira de la angelita de "LAM".

La broma de la China Suárez a Mauro Icardi que enfureció a Yanina Latorre. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En una reciente emisión del programa de Ángel de Brito, Yanina Latorre lapidó a Mauro Icardi y la China Suárez por el video viral. "Me pareció un horror, marginal, fondo de olla. Dos bolu... que hacen todo para las redes", expresó. "¡Llegaron juntos de Turquía! Si vos me decís que hace cuatro meses que no se ven, que tiene el pit… ardido y que ella aparece en una valija… Para mí es ‘filmame, así lo subo a las redes y lo ve Wanda Nara", agregó, atónita.