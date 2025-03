Aseguran que la China Suárez está obsesionada con ser Wanda Nara

Una de las mediáticas que no se calla nada de lo que piensa es Yanina Latorre y, como era de esperar, no se guardó nada sobre la China Suárez. Ahora, después de que la ex Casi Ángeles celebrara su cumpleaños, la mediática disparó una picante teoría que dejó a todos boquiabiertos.

La China Suárez y Mauro Icardi

"Wanda siempre decía, desde la primera vez que la China se empernó a Maurito, que Eugenia quería su vida. Yo pensaba que estaba loca, porque pensaba que la China es una bomba…pero ahora viendo el festejo de su cumpleaños, que parecía una boda de plata ¡Y se conocen hace veinte minutos! Yo estaría garchando no haciendo ese festejo antiguo ¡Rarísimo! Están muy al pedo los dos", señaló Latorre.

"La China está obsesionada con ser Wanda, con tener la vida de ella. Desde que lo conoció a Icardi esta chica no tiene amigos, no tiene vida, no va un gimnasio no hace chivos en Instagram. ¡Vive con él, está con él, viaja a Turquía con él ¡Es agotador!", agregó.

"Además, a veces, yo creo que él está tan despechado por joder a Wanda, que la está usando a Eugenia, creo yo. Porque Mauro es un chico que tampoco está en sus cabales, él confesó que hace tres estaba preparando esta venganza, y durante todo ese tiempo hay que dormir con una persona y decirle ‘te amo’", expresó Latorre.

Yanina Latorre

"Por otro lado, después de todo lo que le dijo a Eugenia ahora están, para mí porque no tienen dignidad, eso es lo que me demuestra que todo es efímero y plata", cerró.