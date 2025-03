El inesperado ida y vuelta entre Eduardo Feinmann y Pedro Rosemblat tras el escándalo de Lali

Los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito desataron un escándalo que ocupó la agenda del espectáculo argentino. Desde entonces, el conductor de Olga y su compañera Nati Jota emitieron una disculpa, mientras que Lali Espósito lanzó una indirecta sobre el escándalo. Si bien la cantante se llamó al silencio en el tema, Pedro Rosemblat y Eduardo Feinmann fueron vocales a la hora de defenderla, provocando un inesperado intercambio en las redes sociales.

Días atrás, el periodista de A24 fue interceptado por un móvil de "LAM" y cuestionado sobre la reciente polémica en el canal de streaming de Migue Granados. Eduardo Feinmann defendió a Lali Espósito en sus declaraciones, condenando a Eial Moldavsky y clasificándolo como "poco hombre". En diálogo con el mismo ciclo, el novio de Lali reaccionó a los dichos del comunicador y recibió por parte de él una inesperada respuesta.

El cordial ida y vuelta de Eduardo Feinmann y Pedro Rosemblat

En su entrevista con "LAM", Rosemblat aseguró que, a pesar de sus diferencias ideológicas, tiene gran admiración por Feinmann: "Lo escucho todas las mañanas. A mí me parece un gran periodista, un gran conductor de televisión y de radio también". El recorte de la entrevista no tardó en llegar a Twitter (ahora X), donde Eduardo Feinmann contestó: "Gracias Pedro Rosemblat".

Eduardo Feinmann saludó a Pedro Rosemblat en redes. Foto: X @edufeiok

El conductor del canal de streaming Gelatina no fue tan amable con Moldavsky: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te 'funan' en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter", comentó Pedro Rosemblat sobre Eial Moldavsky.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre el escándalo con Lali Espósito en Olga

En su charla con el programa de Ángel de Brito, Eduardo Feinmann fue muy claro con su opinión sobre Eial Moldavsky: "Reitero: asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta". "Es muy violento. Un hombre no tiene memoria, me lo decían mis abuelos", agregó, subrayando que, en su opinión, "se han perdido muchos valores".

A pesar de las diferencias ideológicas que los enfrentaron en el pasado por las críticas de Lali Espósito a Javier Milei, el periodista se puso firmemente de su lado y opinó que las disculpas del conductor no fueron suficiente. "Me da la sensación de que se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal de streaming. Lo hicieron también con el pesebre", concluyó sobre Olga.