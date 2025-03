Pedro Rosemblat fulminó a Eial Moldavsky por lo que sucedió con Lali Espósito: "Lo que querés enmendar..."

Hace pocos días, Eial Moldavsky quedó envuelto en un escándalo por sus declaraciones en Sería increíble de OLGA. El joven reveló que, hace algunos años, tuvo un encuentro íntimo con una reconocida actriz. Si bien no reveló el nombre, en el ciclo reprodujeron música de Lali Espósito y sus compañeros dijeron el nombre de ella.

Por la gran repercusión que tuvieron los dichos del influencer, Moldavsky pidió disculpas a través de sus historias de Instagram.

Moldavsky pidió disculpas por lo que ocurrió en OLGA. Créditos: Julián Volpe / MDZ.

En aquel momento, Ángel de Brito dio a conocer en X la decisión que tomaron Lali y Pedro Rosemblat con Eial: lo dejaron de seguir en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, el pasado lunes 10 de marzo, Rosemblat fue abordado por un móvil de LAM donde le consultaron por la polémica actitud de la figura de OLGA.

Lali Espósito y Rosemblat están juntos hace poco más de un año.

Todo comenzó cuando el cronista le consultó por qué dejó de seguir en Instagram a Eial Moldavsky. "No sé si es un tema que requiera una explicación pública cual así declaración de ministro. Creo que hay que dejar pasar un poco de agua y que no se le pegue al que está en el piso y ya hablaré cuando corresponda", contestó Pedro.

Luego, el fundador del canal de streaming Gelatina habló sobre el pedido de disculpas de Moldavsky en la red social de fotografía: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter, hay que bancársela".

Esto fue lo que dijo Pedro Rosemblat en LAM sobre Eial Moldavsky

Asimismo, el movilero le comentó a Pedro Rosemblat que habían estado circulando unos videos donde lo comparaban a él con Eial donde remarcaban que el humorista nunca había expuesto a la cantante. "Yo a Lali la amo. No solo que no la voy a exponer, sino que la voy a preservar y a cuidar todo lo que pueda y lo que esté a mi alcance. Es la mujer que amo. Va más allá del stream, las visualizaciones, los Me gusta y el aire", expresó el streamer.