Eial Moldavsky contó que fue lo que más le dolió tras el escándalo con Lali: "Me parece que..."

El escándalo que provocó Eial Moldavsky luego de su polémico relato en Olga en el que involucró a Lali Espósito sigue dando que hablar. Una semana después del explosivo episodio que se vivió durante una emisión del programa Sería increíble, Moldavsky reveló que está viviendo días de "mucha angustia".

Eial Moldavsky enfrentó los micrófonos y dejó varios títulos. Al ser consultado por la reacción de Lali Espósito, quien inmediatamente después de sus dichos dejó de seguirlo en todas las redes, el hijo del comediante Roberto Moldavsky lanzó una frase contundente. Dejó en claro qué es lo que más le duele de todo este asunto.

¿Qué es lo que más le duele a Eial Moldavsky del escándalo con Lali Espósito?

Eial Moldavsky fue claro: lo que más lo angustia del escándalo de Olga es que Lali Espósito se sintió expuesta. "Ella se sintió tocada, se sintió expuesta y eso es lo que más me duele", expresó el influencer en una entrevista con Intrusos (América).

Cuando el notero de Intrusos le preguntó por la decisión de Lali Espósito y de su novio, Pedro Rosemblat, de retirarle el follow en todas las redes sociales, Moldavsky dijo que comprende esa reacción de la autora de 'Fanático'.

"Me parece que está bien que tome la decisión que quiera, porque quedó muy expuesta. Yo estoy muy triste de haber dicho lo que dije y estoy muy triste de haber dejado en ese lugar a una persona que quiero, que admiro, que respeto, que es un símbolo de este país y que la voy a seguir queriendo y la sigo admirando como lo hice toda mi vida. Me siento muy mal", expresó el panelista de Olga.

El escándalo siguió en los días posteriores al fatídico bloque de Olga. Al día siguiente, Eial aclaró que no había hecho referencia a Lali y confesó que se trató de una historia inventada. En tanto que el comentario de Galia Moldavsky sobre Lali Espósito también generó miles de comentarios en las redes.

Lali Espósito se sintió expuesta tras el comentario de Moldavsky. Foto: archivo.

El fragmento más elocuente del testimonio de Eial Moldavsky tiene que ver con el arrepentimiento. El influencer de Filosofía en un minuto dijo que este episodio será algo de lo cual se arrepentirá toda su vida. "Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón todos los días y me voy a arrepentir todos los días de lo que dije. Espero que, en algún momento, la vida, el tiempo y las cosas sigan adelante porque bueno, de eso se trata equivocarse. De mandarse una cag... y lidiar con eso el resto de tu vida y ver si tu vida es más que eso que hiciste", expresó.

El descargo de Pedro Rosemblat, novio de Lali Espósito, sobre Eial Moldavsky

El otro gran involucrado en el episodio de Eial Moldavasky y Lali Espósito es Pedro Rosemblat, novio de la cantante. En diálogo con LAM, el conductor de Gelatina se refirió al pedido de disculpas de su colega de Olga.

"Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir que si vos las disculpas las haces al día siguiente de que te 'funan' en Twitter y no al día siguiente de que te mandas una cagada, la sensación que a mí me da es que lo que vos querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter. Hay que endurecer el cuero y saber que no pasa nada si te putean en Twitter. Hay que bancársela", dijo Rosemblat, quien se mostró reacio a hablar sobre el tema.