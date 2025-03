Lali Espósito lanzó una fuerte indirecta contra Eial Moldavsky tras el escándalo

Eial Moldavsky quedó en el medio de la polémica luego de que contó una anécdota íntima donde dio a entender que fue con Lali Espósito. El conductor de OLGA fue muy criticado en todas las redes sociales y luego salió a pedir disculpas de manera rápida por sus comentarios.

"Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte, pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo más importante", comenzó diciendo. Luego, agregó: "En ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda".

Pedro Rosemblat se refirió a esto y sostuvo que "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si pedís disculpas el día después de que te funan en Twitter y no el día después de mandarte una cagada, la sensación que me da es que lo que querés enmendar no es el error, sino la puteada en Twitter".

Lali Espósito filosa tras la polémica con Eial Moldavsky:

Lo cierto es que el conductor de Gelatina llevó al piso a Lali para una entrevista y ella se refirió de manera indirecta al escándalo que surgió tras los dichos de Eial. La artista expresó que cuando uno comete un error, "se tiene que preguntar en esta época si está pidiendo perdón mi yo virtual porque está siendo atacado o estoy pidiendo perdón yo por algo que humanamente hice mal".

"Yo me hago esa pregunta todo el tiempo... Qué clase de persona pública quiero ser, pero sobre todo que clase de persona quiero ser", señaló Lali. Lo cierto es que este momento se volvió viral en segundos en las diferentes redes sociales y los usuarios expresaron que le lanzó un filoso dardo a Eial.