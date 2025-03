La reacción de Nito Artaza luego de que Cecilia Milone dijera que la obligó a hacer una función tras haber tomado pastillas para dormir

Cecilia Milone acusó duramente a Nito Artaza en un reciente descargo por redes sociales, y el actor emitió una respuesta. La figura de su exmujer estuvo rodeada de polémica en los últimos días, y su nombre se vio involucrado cuando ésta lo acusó de una seria negligencia que habría sucedido en su último año viviendo juntos. Después de las duras declaraciones de Julieta Novarro contra Cecilia Milone, Artaza respondió a las acusaciones de la actriz.

En su reciente video Milone contó que, tras una discusión con Artaza, "tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres miorelajantes, con la intención de dormir todo el día". Preocupado por el "qué dirán", su entonces pareja en lugar de asistirla "me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función". Frente a las serias denuncias, Nito Artaza compartió una breve declaración.

La palabra de Nito Artaza tras la fuerte acusación de Cecilia Milone

Al aire de "Intrusos", Paula Varela reveló que estuvo en contacto con el intérprete sobre la polémica y leyó la respuesta que le llegó por WhatsApp. "No quiere dar entrevistas ni hablar de esto pero lo que sí me dice es 'hoy es el cumpleaños de Cecilia, ella tiene que estar en paz... igual no voy a hablar ni contestar ningún video: di vuelta la página de mi vida'", expresó la periodista en boca del actor.

La palabra del actor fue buscada en todos los programas de chimentos, que también persiguieron a Cecilia Milone en la calle buscando su declaración. Daniel Ambrosino recibió una respuesta similar de Nito Artaza que leyó en "A la tarde": "Di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo", aseguró. "No quiero hacer ningún comentario ahora, hoy es el cumpleaños de Cecilia y ella necesita paz y compasión", agregó el periodista.

El duro relato de Cecilia Milone sobre su relación con Nito Artaza

En el video de ocho minutos publicado en el día de su cumpleaños, Cecilia Milone habló con mucho dolor de su relación con Artaza: "Recién ahora puedo contar qué pasó con mi vida. El verano del 2022 fue un verano muy difícil para mí. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, me desesperaba su forma de no oírme el alma", comenzó.

Tras compartir los detalles de su preocupante acusación contra el actor y comediante, Cecilia Milone cerró su mensaje con un pedido. "Te sugiero, porque de verdad te quise mucho, no mandes a la gente a terapia burlándote si te volvés a encontrar con una situación así. Ayuda a la persona con la que estés. Llama al SAME. Déjala internada en un psiquiátrico. Pero no te burles cuando ella salió de tu casa y de tu vida. Ayúdala", rogó.