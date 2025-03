La fuerte crítica de Laura Ubfal a Migue Granados y a Olga, su canal de streaming: "Dejate de joder"

Este lunes, Olga estrenó su nueva programación con música en vivo, invitados de lujo y hasta un mensaje especial de Shakira que emocionó hasta las lágrimas a Damián Betular. El estreno fue bien recibido en redes, a pesar de la reciente polémica por los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito, y logró superar a los demás canales en visualizaciones. Sin embargo, no todos apreciaron el gran debut de la radio digital de Migue Granados: en su cuenta de Twitter (ahora X), Laura Ubfal estalló contra Olga.

La panelista de Telefe se sumó a la crítica de Mario Pergolini contra Olga, pero su enojo con el canal de streaming no fue por su contenido o los polémicos dichos de sus conductores. Como parte del estreno de su nuevo estudio, Olga cortó algunas calles de Palermo para invitar a sus oyentes a escuchar música en vivo interpretada por artistas como Camilo, Coti y Luz Gaggi. El evento musical tuvo gran repercusión en las redes, pero no fue del agrado de Laura Ubfal.

El furioso descargo de Laura Ubfal contra Migue Granados y Olga

"Como no andaba X en ese horario", comenzó, referenciando las caídas que tuvo la aplicación de Elon Musk este lunes 10 de marzo, "me quejo ahora de que por 'evento de Olga' hayan cortado la calle Cabrera en Palermo desde la avenida Juan B. Justo, lo que provocó un caos de tránsito innecesario". Cabe recordar que el nuevo estudio del canal de streaming está ubicado en la esquina de Humboldt y Cabrera.

La furia de Laura Ubfal contra Migue Granados. Foto: X @laubfal

Acto seguido, la periodista de chimentos disparó de lleno contra el director de Olga: "¡Dejate de joder Migue Granados! Poné un vallado y dejá circular si querés shows en plena calle porteña un lunes al mediodía cuando todos tenemos que laburar". El comediante y streamer suma así a otra figura del espectáculo que se declaró en su contra, después de conocerse el enojo de Lali Espósito con Olga por los dichos de Eial Moldavsky sobre su intimidad.

El palito de Pedro Rosemblat contra un conductor de Olga tras la presentación de la nueva Gelatina

Continúa la competencia en el mundo del streaming, y Olga no es la única radio digital que se renueva. Este lunes, Pedro Rosemblat compartió todas las novedades que llegarán a Gelatina este 2025, como el reencuentro de Charo López y Noe Custodio en "Qué olor" y el estreno de una nueva sección para niños llamada "Origamis". En medio de la emoción, el conductor del ciclo hizo explosivas declaraciones sobre la reciente polémica en Olga.

Interceptado por un móvil de "LAM", el novio de Lali Espósito fulminó a Eial Moldavsky por sus dichos sobre la intimidad de la cantante: "Si entre un hecho y las disculpas pasa una semana, es decir, si vos las disculpas las hacés al día siguiente de que te funan en Twitter y no al día siguiente que te mandaste una cagada, la sensación que a mí me da, desde el prejuicio, es que lo que querés enmendar no es el error sino la puteada en Twitter".