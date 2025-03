Migue Granados reveló lo que habló con Lali Espósito luego de los polémicos dichos de Eial Moldavsky en OLGA

Luego de los polémicos dichos de Eial Moldavsky en un programa de streaming en Olga, en los que desafortunadamente se refirió a su intimidad con Lali Espósito, se conoció que Migue Granados, dueño del canal de contenidos para internet, se comunicó telefónicamente con la cantante pop argentina para disculparse.

Tras la polémica generada por los desafortunados comentarios de Eial Moldavsky en referencia a una supuesta relación que tuvo con Lali, la intérprete de Fanático, optó por dejar de seguirlo en redes y lo mismo hizo con Nati Jota, la conductora del programa.

Lali Espósito dejó de seguir a Eial Moldavsky en redes luego de sus polémicos dichos. Foto: Instagram @lali / @eiomoldavsky

Al ser consultado por Intrusos (América TV), Migue Granados, líder de la señal de streaming, dijo que llamó personalmente a Lali Espósito para disculparse. “Este año me puse la vara de las preocupaciones un poco más alta para poder disfrutar un poco. Del tema hablamos, Eial se quería matar y a mí me dió mucha vergüenza”, confesó el conductor.

Migue Granados habló con Lali para disculparse por lo ocurrido con Eial Moldavsky. Foto: Captura Pantalla OLGA

“Hablé con Lali y le pedí perdón por el solo hecho de ser de acá (por Olga). Me quería morir. Ella me dijo que a mí me entiende, pero está caliente con los que fueron”, contó el dueño de OLGA, luego de pedirle las debidas disculpas a la artista por lo ocurrido con Eial Moldavsky y Nati Jota. .

Para Migue Granados, el enojo de Lali Espósito está justificado: “Está en su derecho y tiene razón. Es una vergüenza. El tiempo alivia, para mí no cura”.