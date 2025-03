Mario Pergolini se burló de Eial Moldavsky y del streaming Olga: la irónica chicana

Los lamentables dichos y subsecuente disculpa de Eial Moldavsky a Lali Espósito siguen generando reacciones en el streaming. El conductor y una de sus compañeras, Nati Jota, se disculparon tanto en redes como en su programa por compartir detalles íntimos de la vida de la cantante, pero eso no evita que les sigan cayendo críticas. Después de que Eduardo Feinmann fulminó a Eial Moldavsky, le llegó el turno a Mario Pergolini, quien se refirió al escándalo con una divertida chicana.

En una reciente emisión de Vorterix, el pionero de los streamings le hizo una propuesta al canal de Migue Granados: "En OLGA todo el tiempo tienen que andar disculpándose. Entonces yo les propongo que salga el Disculpas Day. Es empezar a pedir disculpas por cualquier cosa". El conductor y su equipo procedieron a hacer eso mismo, pero Pergolini no cerró el tema sin antes tirar un palito al conductor que Lali Espósito dejó de seguir en Instagram.

La pícara chicana de Mario Pergolini a Eial Moldavsky por la polémica con Lali Espósito

Cuando Juan Tropeano compartió sus polémicas opiniones sobre la estética de los mates, Goncho Banzas le advirtió que debería pedir disculpas a los fundamentalistas de la bebida antes de terminar cancelado en Twitter (ahora X). "¿Qué dijo de Lali? No, de mates", bromeó Pergolini, antes de agregar: "Una vez le metí la bombilla al mate y me pidió que lo acompañe de gira".

Antes del segmento, el conductor de Vorterix aclaró que ni él ni su equipo tienen enemigos en otros canales. "No nos cae bien ninguno, pero de ahí a enemigos... Es una palabra fuerte", bromeó. Sobre la polémica con Lali, Pergolini se sumó a la opinión de Gimena Accardi sobre Eial Moldavsky, y clasificó el escándalo como un momento de "estupidez". "Él después lo dijo: tiene que hablar dos horas y no es necesario que sea verdad lo que esté diciendo, lo cual me preocupa todavía un poco más".

Resurgió un video de Galia Moldavsky hablando de la vida sexual de Lali Espósito

Como si el escándalo de su hermano en OLGA fuera poco, recientemente apareció un video de Galia Moldavsky hablando de la vida privada de Lali Espósito en una línea similar a la que terminó con la cancelación pública de Eial. La hija de Roberto Moldavsky tiene su lugar en el programa de streaming Blender, y en una de sus previas emisiones se había referido de manera explícita a la sexualidad de la cantante.

"Por ejemplo, Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se cule... a media Argentina", declara, y agrega: "Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto". El video de Galia Moldavsky hablando pestes de Lali Espósito se viralizó en las redes, generando una nueva ola de indignación.