Graciela Alfano apareció con una microbikini de encaje negro que no dejó nada a la imaginación mientras veranea en José Ignacio

Graciela Alfano demuestra a sus 72 años que todavía tiene el poder de deslumbrar no sólo en la pantalla chica, sino también en las redes sociales. Durante sus vacaciones en José Ignacio, la actriz y modelo reafirma su lugar como una de las divas más impactantes del espectáculo argentino. En esta ocasión, cautivó a todos al lucir su figura de manera audaz con una microbikini de encaje negro que no dejó nada a la imaginación.

Graciela Alfano brilló en José Ignacio con una microbikini

En un video que rápidamente conquistó a sus seguidores, Graciela se mostró bailando frente a la cámara con una microbikini negra de encaje. Además de posar con total confianza, aprovechó para compartir lo que vive día a día en Punta del Este, combinando su belleza con imágenes de los exquisitos platos que degustó durante su estadía.

En la publicación escribió: "Les cuento que ir a José Ignacio es disfrutar de unas playas divinas y comer lo más rico que puedan imaginar. Los invito a disfrutar conmigo y, como siempre… ¡A celebrar la vida! Los adoro".

Graciela Alfano se volvió viral con su actitud y estilo único

La publicación no solo recibió más de 15 mil “me gusta”, sino que también se llenó de comentarios como: "Si no llego como ella, no quiero nada" y "Diosa, te admiro porque disfrutaste el verano a full, siempre con tu buena onda y actitud jovial y positiva". Con estas reacciones, Alfano se consolidó como una de las personalidades más virales de la temporada, atrayendo una vez más la atención de sus fanáticos y los medios.

La modelo arrasa con cada una de sus publicaciones. Foto: Instagram @iconoalfano.

Después de haber estado algo alejada de la escena mediática, Graciela regresó a la luz pública tras su separación de Carlos Bustin, quien le fue infiel. Desde entonces, ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar mensajes contundentes a su ex, además se revelaron detalles de tratamientos estéticos que se hizo, hubo rumores de una cita privada que tuvo con un DJ mucho más joven que ella y hasta dejó a muchos futbolistas asombrados por su inesperado encuentro con Ronaldinho.