El fogoso y viral video que compartió Graciela Alfano a sus 72 años: "Me sentí una sirena"

Graciela Alfano está disfrutando a fondo de su soltería luego de separarse de Carlos Bustin. La modelo subrayó respecto a esta situación que "El 23 de diciembre, tras una pelea y poner límites, decidí que no podía seguir más. Tomé mis valijas y regresé a Buenos Aires sin siquiera despedirme".

Siguiendo esta historia, subrayó: "Hay que tomar decisiones rápidas para no sufrir y no convertirse en una persona tóxica. Confíen en sus capacidades y en su valor. No todo hombre es igual, hay hombres sanos, pero uno debe aprender a poner límites y retirarse cuando algo no está bien".

Hace algunas horas compartió un video que revolucionó las redes sociales: "Hoy quise compartir con ustedes este momento único después de entrenar donde me sentí una sirena volviendo a su medio, el agua y disfrutando", comenzó diciendo en el texto junto al clip.

"Muchas veces me piden tips para mi eterna juventud y la nueva longevidad. Hay muchos desde una alimentación saludable y adecuada a tu cuerpo, ejercicio físico, mantener el cuerpo limpio e hidratado", siguió contando respecto a los consejos para mantener la figura.

El video que compartió Graciela Alfano:

En el último párrafo subrayó que "que tu cuerpo es una Obra de arte de este Universo, un Templo donde tu mente habita, equilibrada y feliz. Estar orgullosos de este Cuerpo y Amarlo. Los adoro", finalizó Graciela. El posteo llegó a tener más de 60 mil likes y más de 5 mil comentarios.