Graciela Alfano reveló detalles desconocidos de su encuentro con Ronaldinho: “Me apretó la…”

Graciela Alfano, a sus 72 años, sigue causando furor en las redes sociales, no solo por su belleza, sino también por su actitud sin filtro. Esta vez, la diva argentina dejó a todos sorprendidos al compartir detalles de un encuentro inesperado con una estrella del fútbol mundial: Ronaldinho. La actriz, que disfruta de unas vacaciones en Punta del Este, se cruzó con el astro brasileño en el ingreso de su hotel.

Durante una charla con farandulashowtv, Alfano relató con entusiasmo cómo fue este encuentro casual. "Fue increíble. Bajé del ascensor y ahí estaba él, en todo su esplendor", contó con emoción. La química entre ambos fue instantánea y la diva, con su característico humor, no perdió tiempo y bromeó con el futbolista: "Le dije que era su comité de recepción del hotel y nos reímos un rato", recordó entre risas.

La foto que Graciela Alfano compartió de su encuentro con Ronaldinho. Foto: Instagram @iconoalfano.

Graciela Alfano y Ronaldinho: el gesto inesperado que dejó a la actriz sin palabras

El momento más divertido llegó cuando Graciela le pidió que se tomaran una foto y un gesto de Ronaldinho la dejó sin palabras: "Cómo me apretó la cintura para la foto. Y bueno, ¡hay para apretar!", reveló la actriz, divertida por la reacción del futbolista.

Este comentario de Alfano fue el que más llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en insinuar que la buena onda entre ambos podría traspasar la pantalla; sin embargo, ella fue clara desde un principio: "Yo soy chistosa y le dije que le dábamos la bienvenida en el hotel. Ahí se entra a cag… de risa y me presenté. Le expliqué quién soy y él me responde 'Me imaginé que eras una diva’. Nos reímos un rato, él muy divertido y ahí nos sacamos la foto que después publiqué en mis redes", aclaró con una sonrisa.

Graciela, conocida por su capacidad de hacer ruido con cada aparición, no pasó por alto este encuentro tan particular. Incluso, al final del vídeo, no pudo evitar lanzar un elogio sobre Ronaldinho: "Está muy bueno". Así, Alfano vuelve a ser el centro de atención, con una historia curiosa y su particular forma de hacer que todo lo que toque se convierta en noticia.

Graciela Alfano compartió su secreto para mantenerse joven con un video sorprendente

Al igual que otras figuras del espectáculo, Graciela Alfano usa los espacios virtuales para compartir reflexiones y consejos con sus seguidores. No obstante, esta vez la diva eligió una forma original de revelar su secreto para mantenerse joven: un video desde la ducha, al que acompañó con el siguiente mensaje: "Hoy quise compartir con ustedes este momento único después de entrenar donde me sentí una sirena volviendo a su medio, el agua y disfrutando".

También aprovechó la ocasión para dar algunos consejos sobre su rutina de bienestar. “Muchas veces me piden consejos para mi eterna juventud y la nueva longevidad. Hay muchos desde una alimentación saludable y adecuada a tu cuerpo, ejercicio físico, mantener el cuerpo limpio e hidratado, tratamientos increíbles”, expresó, con el fin de destacar lo importante que es cuidar el cuerpo y la mente.