Graciela Alfano publicó un contundente mensaje para su ex, luego de separarse por una infidelidad: "Falta el respeto"

Graciela Alfano ya no oculta sus sentimientos tras el fin de su relación con Carlos Bustin. En un contundente mensaje publicado en sus redes sociales, la actriz manifestó lo que piensa sobre el comportamiento de su ex. Luego de las noticias que circularon a principios de enero, Alfano no dudó en expresar su postura y, a unos días de San Valentín, lanzó una declaración que fue dirigida directamente a quienes engañan a sus parejas.

En sus historias de Instagram, Graciela compartió un reel con un claro comentario: "El 14 de febrero no tendremos ni flores, ni chocolates, pero tampoco tendremos cuernos". Además, dejó una reflexión que no pasó desapercibida: "A las que eligieron quedarse solas antes que con el que les falta el respeto". Con estas palabras, la diva reveló que no está dispuesta a permitir infidelidades en su vida y que, aunque la separación fue dolorosa, prefiere seguir adelante por su cuenta.

Graciela Alfano se refirió a su separación definitiva con Carlos Bustin

A principios de 2025, los medios ya daban cuenta de la crisis entre Graciela y Carlos, a raíz de un video viral en el que él apareció con otra mujer. En ese momento, Alfano se mostró cautelosa y aclaró que no había terceros en discordia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación dio un giro.

Después de varios días de pensar, la modelo decidió poner fin a la historia de manera definitiva, una resolución que vino acompañada de un comunicado directo hacia su ex. "Somos dos personas grandes, decidimos tomarnos un tiempo y ver qué pasa".

Al poco tiempo, Ángel de Brito fue quien dio la noticia en sus redes y señaló que la separación de la modelo era irreversible. Según contó, el comportamiento de Carlos Bustin, quien aparentemente se mostró interesado en otras mujeres frente a ella, fue el punto de quietud.

Ángel de Brito confirmó lo que muchos sospechaban de la relación de Graciela Alfano. Foto: X @AngeldebritoOk.

En medio de esta situación, Graciela continuó disfrutando de su tiempo en Punta del Este, donde incluso tuvo un encuentro memorable con Ronaldinho, sin dejar que la tristeza empañara sus días.

Graciela aprovechó la ocasión para sacarse una foto con Ronaldinho cuando él apareció en su hotel. Foto: Instagram @iconoalfano.

Además, a sus 72 años, la actriz sigue cautivando tanto en los medios como en las redes sociales. Sus fieles seguidores no olvidan sus recientes videos llenos de sensualidad, como el que protagonizó en la ducha, el percance hot en la premiere de Los Tinelli o cuando deslumbró a todos con sus impactantes imágenes en la arena y el mar.