Acusan a la China Suárez de meterse con más de un marido famoso y sus amigas estarían involucradas en el escándalo: la curiosa lista de potenciales nombres

No pasa un día sin que el nombre de la China Suárez circule en medios, redes sociales y charlas cotidianas. En esta ocasión, la actriz está en el centro de una nueva acusación que la vincula con varios hombres famosos comprometidos, y lo más llamativo es que sus amigas también figuran en la historia.

Entre las personas mencionadas están Paula Chaves, Mery del Cerro, Zaira Nara y Gimena Accardi. La responsable de difundir esta información fue Yanina Latorre, quien sigue de cerca cada movimiento relacionado con la actriz, sobre todo después de la cruda respuesta que recibió de Suárez a través de Instagram.

La China Suárez y la lista de nombres que generó sospechas

Yanina Latorre no dudó en encender la mecha con una serie de publicaciones en la misma red, donde lanzó fuertes declaraciones contra la China Suárez. "De vos solo recordamos el nombre de las mujeres que sufrieron cuando te metiste con sus maridos. ¿Qué pasó con tus amigas Paula Chaves, María del Cerro, Zaira Nara y Gime Accardi?", escribió la panelista, dejando entrever que estas famosas podrían tener algún tipo de vínculo con el tema.

Yanina Latorre no tuvo piedad con la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre.

Pero la historia no quedó ahí. Latorre continuó con su crítica al asegurar: "Si mandamos un notero ahora a la calle y hace una encuesta. Dame 5 novios de la China y 5 laburos, te aseguro que tus laburos no los recuerda nadie". Como resultado, sus palabras generaron un eco inmediato en sus seguidores que no tardaron en reaccionar.

Las publicaciones de Latorre abren una nueva batalla con la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre.

La respuesta de la China Suárez y el cruce mediático con Yanina Latorre

Lejos de ignorar los dichos de Latorre, la China Suárez decidió responder con la misma moneda. Publicó una captura de X donde se comparaban antiguos comentarios de Yanina sobre el escándalo entre Pampita y Vicuña con sus actuales observaciones sobre el "Wandagate". Con un irónico "¿En qué quedamos?".

La China Suárez ya no tolera las publicaciones de Yanina Latorre. Fotos: Instagram @sangrejaponesa.

Además, compartió imágenes del expediente del juicio que le inició a la panelista, desmintiendo así las últimas afirmaciones que había hecho sobre ella. Y para sumar más picante al asunto, colgó un video junto a Mauro Icardi en el que, de manera burlona, simula recibir un "sueldo" por su supuesta relación con el futbolista. Esto surge después de que Rodrigo Lussich planteara la idea de que Mauro le pagaba para que la China estuviera con él.

Yanina Latorre se defiende a muerte de la China Suárez

A pesar de que la China Suárez la tiene bloqueada, la angelita parece estar al tanto de todo lo que comparte la ex de Vicuña. Por eso, no dudó en defenderse y habló sobre los comentarios del motorhome: "Al principio te creí. No le creí a Pampita y te defendí. Pero después me di cuenta que sos mentirosa y oscura. Le pedí disculpas a Pampita y entendí que ella tenía razón. Caí en tu trampa, Chaina”.