Mauro Icardi detonó su furia contra Yanina Latorre por mentir en sus clásicas historias de Instagram

Después de las lapidarias publicaciones que Yanina Latorre compartió este domingo, sobre el duro golpe emocional que estaría recibiendo Wanda Nara por el detalle que descubrió en la publicación que hizo la China Suárez con Mauro Icardi desde Turquía, el futbolista no dejó pasar la oportunidad de responder categóricamente a la panelista más picante de LAM (América TV), y por supuesto, usó la misma táctica que la especialista en espectáculos, sus historias de Instagram.

Si bien ya es un clásico en sus redes, Yanina Latorre acostumbra a compartir toda la información sobre los pormenores del denominado Wanda Gate, usando las famosas historias con fondo negro para volcar allí su polémico contenido. Este domingo no fue la excepción, ya que la periodista reveló que en la foto que la China subió este fin de semana abrazada con Mauro Icardi, en la que la actriz luce una bata de Kuromi, personaje antagonista de la animación Hello Kitty, esta imagen era en realidad un palo para Wanda, quien es muy fanática de la famosa gatita. En adición a esta supuesta chicana sutil, también agregó la información de que la batita era de la expareja del futbolista.

El descargo del futbolista. Foto: Instagram @mauroicardi

Es por ello, que Mauro Icardi explotó contra Yanina Latorre y salió a desmentir las afirmaciones de la periodista, contradiciendo absolutamente todo lo expuesto en redes sociales.

"Yani , Amoooorrrrr. A ver si empezás a hablar con un poco de data e información cierta. Todo bien con que quieras hacerte la mediática e informante, pero hace rato estás perdiendo credibilidad", comenzó su descargo el futbolista del equipo turco en su cuenta de Instagram contra Yanina Latorre.

La historia de Yanina que generó la furia de Icardi. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

"La batita de Hello Kitty era rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotudeces). Y no va solo por esto, hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablás de mí y de la oriental o nipona como le decís vos, ya que no la podés nombrar", continuó visiblemente enojado Mauro Icardi debido al léxico que emplea para dirigirse a Yanina.

La información que supuestamente es falsa. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Para finalizar su lapidario comunicado dirigido a Latorre, cargado de una dosis de ironía, lanzó: "Daleee amooor, un poquito más, que vos podés. Estás pareciendote mucha a una tal pachi, gachi, pochi..", haciendo una clara referencia a la influencer Pochi de Gossipeame.