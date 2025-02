Yanina Latorre contó el nombre que la China Suárez y Mauro Icardi usaban para agendarse sin que Wanda Nara se diera cuenta

Yanina Latorre volvió al aire de LAM más directa que nunca. Tras sus vacaciones, la panelista decidió contar un dato que generó curiosidad: el nombre que la China Suárez y Mauro Icardi usaban para agendarse en sus celulares sin que Wanda Nara sospechara.

Esta revelación surgió después de un cruce entre Latorre y la actriz, quienes mantuvieron acaloradas idas y vueltas en redes sociales. La esposa de Diego Latorre no dudó en exponer detalles del "Wandagate" que habían quedado en la sombra.

El apodo secreto de la China y Mauro

“¿Sabés cómo se tenían agendados?”, disparó Latorre en LAM, entre bromas y risas con sus compañeros de panel. La respuesta inmediatamente dejó a todos sorprendidos: “Oreo, porque a Maurito le gusta tomar leche con esas galletitas”.

Luego, Ángel de Brito añadió un toque de humor e ironía al comentario, haciendo referencia a los chats filtrados de Icardi, que provocaron más de una crisis en la relación con Wanda Nara: “Qué fijación que tiene con la leche, la hamburguesa y la Oreo”.

El origen del cruce mediático de Yanina Latorre y la China Suárez

La pelea entre Latorre y la China Suárez escaló cuando la periodista mencionó que la actriz usaba un pijama de Kuromi, una figura infantil antagonista a Hello Kitty, personaje favorito de Wanda y sus hijas, lo que fue interpretado como una provocación. Esto encendió la furia de Eugenia Suárez y de Icardi, quienes respondieron con un extenso comunicado.

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio”, escribió la ex de Benjamín Vicuña en sus redes sociales.

La China Suárez se cansó de los comentarios de Yanina Latorre y le respondió de manera tajante. Instagram @sangrejaponesa.

La respuesta sin filtro de Yanina Latorre

Lejos de calmarse, Latorre contraatacó: “Yo hablo de ella porque siempre es noticia su vida (...) Es mi negocio contar data y armar novelas, y ella se encarga de que ocurran”. Con esta frase, remarcó que su trabajo está basado en lo que pasa en los medios y que la China Suárez le da material de sobra.

Yanina Latorre no se acobardó y le contestó a contestó con firmeza a Mauro Icardi y la China Suárez. Fotos: Instagram @yanilatorre.

Con un tono desafiante, cerró: “La gente me pide el tema, ustedes mediatizan todo, yo lo cuento. ¿Entendés o te lo explico de nuevo?”. De esta manera, Yanina demostró que no tiene intención de cambiar su forma de operar y que no se deja influenciar por las palabras que buscan intimidarla.