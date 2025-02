Revelaron la táctica de Mauro Icardi para volver con Wanda Nara y filtraron la foto que lo prueba

Una nueva filtración de material íntimo avivó el Wandagate y dejó muy mal parado a Mauro Icardi. De acuerdo a fotos y conversaciones publicadas por Yanina Latorre, el delantero de Galatasaray intentó reconquistar a Wanda Nara con una bata de baño de Hello Kitty. La imagen corresponde a 2021, cuando Icardi y Wanda, por entonces pareja, atravesaban un impasse amoroso en el que el futbolista mantuvo su primer encuentro con su novia actual, María Eugenia la China Suárez.



En una de sus últimas apariciones en redes junto a Mauro Icardi, la China Suárez lució una bata de baño con un personaje que alude a la saga de dibujos animados Hello Kitty y que pertenecería a Wanda Nara. La elección de este atuendo no es inocente, ya que Wanda Nara es fanática de las batas de baño del dibujito japonés, al punto tal que tendría una colección.

De hecho, Icardi intentó reconquistar a Wanda con una prenda de este tipo, lo que marca el impacto que el delantero y la China buscaron al lanzar la imagen recientemente publicada.

La estrategia de Mauro Icardi para reconquistar a Wanda Nara luego de engañarla con la China

La foto que prueba cómo Mauro Icardi intentó reconquistar a Wanda Nara con una bata de baño de Hello Kitty. Fuente: Instagram @yanilatorre.

Yanina Latorre difundió la foto con la que Icardi intentó reconquistar a quien ahora es su ex. Se trata de una imagen en la que el delantero de Galatasaray posa con la bata de Wanda, de color rosa y con imágenes de Hello Kitty. Todo indica que Mauro está apelando a un símbolo de la (ex) pareja para convencer a Nara de volver con él. Un gesto de ternura con el que el jugador casi que le ruega por la reconciliación, al tiempo que le niega haber tenido sexo con la China Suárez.

Esa foto, que data del 2021, fue tomada en medio de un distanciamiento entre Icardi y Nara, cuando los por entonces marido y mujer residían en París y ya se rumoreaba que el futbolista se veía a escondidas con María Eugenia Suárez.



Lo curioso es que toda esta información revelada por Latorre surge de un diálogo por WhatsApp entre la China Suárez y Wanda Nara. ¿Por qué? En 2021, cuando Wanda e Icardi estuvieron unos meses separados, él tuvo su primer encuentro con la actriz. Wanda lo supo y le escribió directamente a la China.

En su charla con la China Suárez, Wanda Nara reprocha a la actriz por haberse metido con Icardi. Fuente: Instagram @yanilatorre.

En esa charla del pasado, Suárez intenta calmar a Nara y le quita importancia su affaire con Icardi. Tras un extenso diálogo, las dos mujeres entran en confianza y Wanda le comparte a la China capturas de pantalla de su propio diálogo con Icardi. Entre el material que Wanda le confía a la ex Casi Ángeles aparece la mencionada foto de Icardi con la bata de baño de Hello Kitty.

¿Mauro Icardi provoca a Wanda Nara en las redes a través de una bata de Hello Kitty?

Para Yanina Latorre, la ecuación es clara: Mauro Icardi y la China Suárez se burlan en Instagram de Wanda Nara. La panelista de LAM tiene un punto sobre el que base su teoría. En la reciente imagen de la China, la bata de baño negra que luce la ex Casi Ángeles tiene a Kuromi, rival o antagonista de Hello Kitty, el personaje elegido por Wanda para esa bata de baño con la que Icardi intentó reconquistarla en 2021.

La China Suárez le habría robado una bata de baño a Wanda Nara. Fuente: Instagram @yanilatorre.

"Me puse a googlear de nuevo. Este es Kuromi... el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo. Este personaje es una versión ‘oscura’ o traviesa de Hello Kitty. ¡Es rebelde, sarcástico pero encantador! Es el opuesto de Hello Kitty. Me vuelvo locaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas", escribió Latorre en una de una de sus historias de Instagram.