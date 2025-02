Fuertísimo descargo de Yanina Latorre luego de que la China Suárez y Mauro Icardi le respondieran en sus redes sociales

Este domingo, los talentos detectivescos de Yanina Latorre advirtieron un detalle en una foto que compartió la China Suárez, en la que se veía a la actriz luciendo una bata de Kuromi, personaje antagonista de Hello Kitty, la famosa gatita animada de la que Wanda Nara es fanática. Luego de compartir esta y otras conclusiones e informaciones en sus historias de Instagram incluyendo a Mauro Icardi, se armó un verdadero escándalo mediático cuando la exactriz de Casi Ángeles y el futbolista salieron a desmentir las publicaciones y atacar a la panelista, acusandola por verse afectados en su vida personal.

Era de esperar que Yanina Latorre no se quedara callada luego de ver las respuestas que Mauro Icardi y la China Suárez le dedicaron este lunes. "A la china la puedo nombrar las veces que quiera. Parece que el que escribe pelot** sos vos. Nunca me notificaron de nada. Para hablar informate como hago yo", comenzó el picante descargo de la rubia.

La furia de Yanina Latorre contra Mauro y la China. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

"Andá avisándole a la China, que no estoy obsesionada como ella, que se la pasa quejándose de todo lo que digo y llamando al abogado. Yo hablo de ella, por que siempre es noticia su vida sexual mediática. Es mi negocio contar y armar novelas y ella se encarga de que ocurran", continuó disparando la panelista directamente contra los mensajes que compartieron al unísono Mauro Icardi y la China.

Apuntando su artillería con todo. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

"Continúo con la chinita, nipona, oriental, jajajajajajaja que esta obsesionada con callarme y no puede. ¿Querés juicio? Dale. Y ¿Cuál es mi delito, pensar mal de vos?. ¿Que me pareces una fresca?. ¿Una Irresponsable?. ¿Que no querés ni a tus amigas? ¿Que no te gusta como sos? Amoooor, dale", siguió la artillería pesada de Yanina.

La panelista no le teme a nada en esta contienda. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

La respuesta de la China Suárez que provocó el fuerte descargo de Yanina Latorre, se originó debido a que evidentemente la actriz estaba cansada de que las constantes afirmaciones de la panelista sean tomadas como verdaderas, y esto la perjudique en su vida cotidiana, por eso usó el mismo tipo de historia con fondo negro que la especialista en espectáculos acostumbra para hacer su fuertísima respuesta, del mismo modo que lo realizó Mauro Icardi. Allí se expresó duramente disparando: "El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca. Jamás voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar".

Su potente mensaje contra Yanina Latorre continuó: "Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis tres hijos. Te encargaste de mentir con la cifra. Repetiste hasta el cansancio mi dirección. El colegio al que iban a ir mis hijos. La cuota, etc.."

Para finalizar, la China Suárez remarcó: "PD: te repito. No llames más a mi abogado pidiéndole por favor que lleguemos a un acuerdo. Nunca. Jamás arreglaría nada con vos. (firma) La Nipona. Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice".