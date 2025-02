La enfermedad con la que Atilio Veronelli convivía a diario: "Hago todo lo que me dicen los médicos"

Este domingo falleció Atilio Veronelli, gran actor de teatro y televisión con recordados papeles en "Casados con hijos", "Los Simuladores" y más. La noticia de la muerte del artista trajo sorpresa y tristeza al mundo del espectáculo, ya que apenas tenía 65 años de edad. Sin embargo, el intérprete sufría de graves complicaciones médicas hace tiempo, con el propio Veronelli hablando de su muerte años atrás.

La causa de muerte de Atilio Veronelli habría sido un infarto, aunque no está confirmado. En una de sus últimas entrevistas el actor le confesó al equipo de "Implacables", por Canal 9, su difícil situación: "Estoy como puedo… por dentro se supone que estoy hecho pelota. Totalmente. Pero yo no le doy bola a eso. Yo hago todo lo que me dicen los médicos, las pastillitas que me dieron me las tomo una detrás de la otra, pero hay dos cosas que no asumo: ni mi estado de salud ni mi edad".

Los problemas de salud de Atilio Veronelli

Los problemas de salud de Atilio Veronelli comenzaron a manifestarse en 2014, cuando padeció una descompensación cardíaca que afectó gravemente su estado físico. Su estado continuó deteriorándose hasta que en 2022 tuvo que ser internado en Merlo por una insuficiencia cardíaca y sufrió dos infartos. Veronelli finalmente recibió el alta, pero tuvo que ser intervenido con la colocación de múltiples stents para evitar que sus arterias vuelvan a cerrarse.

En un audio que Juan Etchegoyen compartió por "Mitre Live" en esa terrible ocasión, Atilio Veronelli hizo una triste confesión sobre su salud: "El tema es que no tengo respiración. Camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras, y encima un cuadro de anemia". A pesar de las dificultades, el actor siempre se mostró optimista sobre su condición, asegurando que estaba "surfeando" ese espantoso momento junto a sus amigos y familia.

La despedida de los famosos a Atilio Veronelli

Desde que la Asociación Argentina de Actores anunció el fallecimiento de Veronelli, las redes sociales se llenaron de sentidos mensajes de despedida, tanto del público que siempre lo acompañó como de sus colegas del espectáculo. Nazarena Vélez, amiga y colaboradora del fallecido por muchos años, fue una de las primeras en despedirse, compartiendo en Instagram una serie de fotos juntos con la simple descripción "Te adoro siempre".

El mensaje de Esmeralda Mitre por la muerte de Atilio Veronelli. Foto: Instagram @esmeraldamitreok

La despedida de Esmeralda Mitre a Atilio Veronelli fue especialmente emotiva: "Con el más profundo dolor de mi alma, les comunico que hoy se fue con Dios, mi amigo, el más bondadoso, el que siempre atuvo a mi lado en los más tormentosos momentos y en los más alegres y por sobre todo, en el Arte que es lo que nos salvaba de cualquier tristeza", escribió la actriz en sus redes sociales.