La triste confesión de Atilio Veronelli sobre su salud en una de las últimas entrevistas que concedió: "Se supone que estoy..."

El pasado domingo 23 de febrero, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer el fallecimiento de Atilio Veronelli. El actor tenía 65 años y se destacó en el teatro, cine y televisión.

"Con profundo pesar despedimos al actor, autor y director Atilio Veronelli. Llevó adelante una amplia trayectoria artística, destacándose especialmente en su faceta de comediante. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos", expresó la asociación a través de su cuenta de X (@actoresprensa).

El comunicado que hizo la Asociación Argentina de Actores en su cuenta de X. Créditos: captura de pantalla X @actorresprensa.

A lo largo de sus más de cuarenta años de carrera, Veronelli participó en: Casados con hijos; Los Simuladores; La Peste; Fotos del alma; entre otros más.

En medio de la conmoción por la muerte del artista, Susana Roccasalvo en Implacables, recordó la última entrevista que el director teatral le brindó en su estudio el 29 de septiembre de 2024 y se centró en un comentario que el actor hizo sobre su salud.

El artista se dedicó al arte por más de cuarenta años.

"Estoy como puedo", dijo Atilio en aquella grabación.

"Por dentro se supone que estoy hecho pelota, pero yo no le doy bola a eso", comentó en aquel entonces el actor, pero reconoció que cumplía con el tratamiento que le habían indicado. "Yo tomo todas las pastillitas que me dieron, una detrás de la otra", añadió.

Susana Roccasalvo recordó la última entrevista que el actor dio para "Implacables", en septiembre de 2024. Créditos: Facebook Atilio Veronelli.

"Pero hay dos cosas que yo no asumo: mi estado de salud y mi edad. Yo sigo pensando que tengo unos 15 o 20 años con toda la furia. Y lo tengo que pensar cuando me preguntan '¿qué edad tenés?'. No me sale 64 ni en pe...", explicó Veronelli.

"No me puedo imaginar que llegué", reveló el actor. En ese momento, Daniel Gómez Rinaldi intervino y le consultó si eso era debido a que se siente "activo". "No, es que mi cabeza no admite que yo pueda tener más de 50 años", dijo el humorista.

Al finalizar el clip, Roccasalvo reconoció: "No tenemos muy claro de qué falleció. Suponemos que, por los stents que tenía, que debió haber sido algo del corazón, así que en unas horas tendremos novedades".