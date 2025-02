Tristeza: murió Atilio Veronelli, conocido actor de Casados con Hijos

El actor, director y guionista argentino, Atilio Veronelli, falleció a los 65 años de edad según lo que informó la Asociación de Argentina de Actores en sus diferentes redes sociales. "Con profundo pesar despedimos a nuestro afiliado, el actor, autor y director Atilio Veronelli. Llevó adelante una amplia trayectoria artística, destacándose especialmente en su faceta de comediante. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de dolor", expresaron en el primer párrafo.

El actor participó en grandes series de nuestro país como por ejemplo: "La niñera, Gladiadores de Pompeya, Hermanos y detectives, Los cuentos de Fontanarrosa, Los simuladores, Los Roldán, Casados con hijos, La risa es bella". Esta noticia sorprendió a todo el mundo del espectáculo.

En el año 2022 lo habían internado de urgencia por una descompensación. Luego de ese complicado momento que pasó, Atilio sostuvo que "Terminé yendo al hospital, donde entré con la esperanza de que me dieran un medicamento pero me dijeron que me quede un tiempo. Me tuvieron diez días ahí, me estudiaron todo y tenía lo que se denomina una insuficiencia cardíaca".

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores. Foto: X/ @actoresprensa.

En cine, participó de los films Matar al abuelito, La peste, Siempre es difícil volver a casa, El viaje, Fotos del alma, Industria argentina, Amigomío, La clínica loca, entre otros títulos. Como guionista y dramaturgo, trabajó en 90-60-90 Modelos, El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, Susana Giménez, Socios y más, La risa es bella, Moria Banana, Alucinante, Los Grimaldi, Leonas,

Su extensa trayectoria teatral incluye títulos como Los Grimaldi, La mesa de los galanes, Aryentains, Los Borgia, Mágico burdel, Humor a la Fontanarrosa, Padre Nuestro, Tomátelo con soda, What pass Carlos Paz, entre muchos otros. Además, presentó numerosos espectáculos humorísticos de su autoría como Confesiones de un hombre separado, Sábado a la Veronelli, Es tan DAP, Acosta de Veronelli, Veronelli está Violeta de risa.