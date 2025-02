El difícil momento en el que Atilio Veronelli se refirió a su propia muerte

El triste fallecimiento del actor Atilio Veronelli a los 65 años conmovió al mundo del espectáculo de nuestro país. En medio del dolor, vuelven a la memoria aquellas palabras que el actor pronunció en junio de 2022, tras atravesar serios problemas cardíacos que lo llevaron a internarse en el Hospital Eva Perón de Merlo.

En aquella oportunidad, Atilio Veronelli en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, reveló cómo fue vivir con una preocupante insuficiencia cardíaca: “Me empezó a faltar aire constantemente, me despertaba a las tres de la mañana boqueando como si estuviera en el fondo del mar. Me agitaba hasta atándome los zapatos”, describió angustiado el actor.

Luego, contó que fue gracias a la insistencia de su exmujer, que es médica, que decidió buscar atención hospitalaria. “Entré pensando que me darían un medicamento y me dejarían volver a casa, pero me tuvieron diez días internado”, recordó Veronelli, quien ya había sufrido anteriormente dos infartos y una cirugía donde le colocaron ocho stents.

En ese difícil contexto, el actor reveló por primera vez públicamente su mayor preocupación, vinculada directamente a su hijo menor, Octavio, que en ese momento tenía apenas cuatro años: “Tuve una melancolía de creer que uno tiene plazo. Una cosa es decir que algún día te vas a morir, y otra muy distinta es que te digan que será este miércoles. Me agarró un miedo terrible por mi hijo, de dejarlo sin padre tan chiquito”, expresó conmovido Atilio Veronelli.

La noticia del fallecimiento del actor en el comunicado oficial de la Asociación Argentina de Actores. Foto: X/ @actoresprensa.

Además recordó la difícil cirugía a la que se sometió en 2014, cuando debieron realizarle cinco bypass: “Te dicen que gracias a la medicina tenés sobrevida, que deberías haberte muerto hoy, pero seguís acá. Cuando escuchás esos diagnósticos pensás ‘Estoy hasta las manos’, te agarra una depresión, una melancolía por todas las cosas que no pudiste hacer”.

Octavio nació cuando el actor tenía 58 años y fue su quinto hijo, fruto de su relación con Karina, una médica ginecóloga. Este nacimiento trajo alegría a su vida siete años después del peor momento de su existencia, cuando falleció su hijo Carlos, de 18 años, en un trágico accidente de moto en 2011.