Revelan que la China Suárez tuvo un amorío intenso con un famosísimo jugador de fútbol internacional y nadie se lo esperaba

El historial amoroso de la China Suárez incluye a actores, cantantes y jugadores de fútbol. Pero Mauro Icardi no sería el único futbolista con el que estuvo la exactriz de Casi Ángeles. En un programa de TV develaron que María Eugenia Suárez tuvo un affaire con una reconocida figura del deporte sudamericano.

En medio del escándalo con Wanda Nara, las revelaciones sobre la vida romántica de la actriz siguen surgiendo. De todas maneras, Suárez está muy concentrada en Icardi y se olvidó por completo de sus anteriores amores.

La China Suárez tuvo un romance con un famoso jugador de fútbol

De acuerdo a la periodista Yanina Latorre, panelista de LAM, la China Suárez mantuvo un encuentro con James Rodríguez. El volante ofensivo colombiano, una de las grandes figuras del fútbol sudamericano, jamás habló de su vínculo con la argentina.

El romance entre la China Suárez y James Rodríguez no significó una relación duradera, pero hizo que la actual pareja de Mauro Icardi perdiera a una de sus mejores amigas: la Joaqui. La revelación de la angelita sobre el romance de la China Suárez con el jugador colombiano, quien actualmente milita en el León de México, surgió tras un móvil con la cantante.

En la nota, la cantante fue consultada por su vínculo con María Eugenia Suárez. Lejos de entrar en polémica, intentó ponerle paños fríos al asunto. "Yanina Latorre dijo que se habían peleado con la China Suárez porque ella te había robado un chico, ¿cuánto de verdad hay en esto?", le preguntó el cronista de LAM. "No, no es verdad. No estoy peleada con la China. Simplemente, no me veo hace mucho porque estamos haciendo otras cosas", respondió la Joaqui.

El affaire con James Rodríguez le habría costado a la China Suárez su relación con la Joaqui. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

"Yo estoy con mi música, ella con su actuación. Tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema. ¿Sabés qué pasa realmente? ¿Cuál es el conflicto que los humanos estamos acostumbrados? A que no sabemos irnos sin romper. Uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino tal vez que ya no compartís cosas en común", agregó la cantante nacida en Mar del Plata.

Para Latorre, el motivo del distanciamiento fue James Rodríguez. La Joaqui también habría estado con el jugador colombiano, previo al affaire de la China con el cafetero.

Pese a los rumores, la Joaqui dijo que no le quedaron cuentas pendientes con su examiga: "No, nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso. ¿Sabés cuándo te das cuenta de que alguien es o fue tu amigo y es una persona que te quiso genuino? El respeto post relación es todo. Eso habla de la buena de una persona con vos.

Hoy, la Joaqui vive feliz y enamorada del músico cordobés Luck Ra. En tanto que la China reafirma cada día su amor por Mauro Icardi.