Así fue el inicio de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, con una dedicatoria a Jorge Lanata y un gracioso reclamo a su equipo: "Lo único que no me gustó..."

Luego de la muerte de Jorge Lanata, Marcelo Bonelli lo reemplazó en Radio Mitre con un nuevo programa. El periodista debutó "Nuestra mañana" este lunes tras un amigable pase con Eduardo Feinmann y no se olvidó de mencionar al previo conductor del horario en su llegada a la mañana más escuchada del país, donde realizó un divertido reclamo a la producción de la emisora.

"Nuevo horario para mi, nuevo proyecto y nueva alegría. Tenemos un equipazo, esto no es joda", comenzó el conductor de Todo Noticias. Bonelli confesó sentirse "bastante ansioso" por el inicio del ciclo, pero su entusiasmo quedó claro con sus palabras: "Esperaba esta nueva mañana. Estoy muy agradecido y muy entusiasmado, es un gran desafío para mi", reconoció para sus oyentes.

El divertido reclamo de Marcelo Bonelli en su primera mañana conduciendo para Radio Mitre

A pesar de su alegría por tomar la posta de la picante franja horaria, Bonelli no pudo evitar hacer un inesperado reclamo a la producción de Radio Mitre en su primer día: "Lo único que no me gustó es que recién nos empezamos a sentar y me sacaron la silla. No empecemos, vamos a hacer una investigación. Si empezamos así, ¿Qué me espera para el futuro?", se quejó el conductor, aclarando que se trataba de una broma.

Bonelli recordó a todos los periodistas que pasaron por esa silla en los 100 años de la radio, y aprovechó para dedicarle unas palabras a su colega fallecido. "Lanata, a quien queremos honrar, haciendo todo lo que él enseñó, todo lo que dejó en Radio Mitre y todo lo que hizo por el periodismo. Vamos a hacer periodismo, vamos a escuchar todas las voces, lo vamos a hacer con humildad y con mucho profesionalismo", sostuvo el comunicador que reemplaza a Jorge Lanata en la mañana de la radio.

El nuevo programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre. Foto: Instagram @bonelliok

Marcelo Bonelli conducirá "Nuestra mañana" de 10 a 13 horas. Lo acompañarán Mariel Di Lenarda, Adriana Verón, Nacho Bulián, Rodrigo Alegre, Diego Esteves, Nicolás Singer y Agustina Devincenzi para hablar de los temas en agenda. También participarán, en calidad de panelistas rotativos, Horacio Pagani, Bruno Yacono, Gabriel Levinas, Pablo Novak, Flavia Pittella y Santiago García.

La llegada de Bonelli no fue la única nueva incorporación que tuvo Radio Mitre este año: mientras se decidía quién tomaría control de la segunda mañana, la emisora recibió con alegría a Fernando Bravo en un inesperado pase con Radio Continental. El periodista, que cuenta con 50 años de experiencia al aire, tomará la conducción de su propio ciclo "Bravo por Mitre", de lunes a viernes de 16 a 19 horas.

El primer pase de Eduardo Feinmann con Marcelo Bonelli en Radio Mitre

Antes de dar inicio a su nuevo ciclo en Radio Mitre, Marcelo Bonelli tuvo su primer pase con Eduardo Feinmann y el equipo de "Alguien tiene que decirlo". "Bautismo de fuego", lo clasificó Feinmann, quien recibió con mucha alegría a su colega en la mañana de la emisora y le transmitió tranquilidad al escuchar de sus nervios: Yo creo que está bien, el día que yo no tenga nervios diarios... Listo".

Tras su propio debut en A24, Eduardo Feinmann ofreció el apoyo que necesitaba su compañero, con quien encontró un fácil ritmo en su primera emisión compartida. Ambos se confesaron grandes fanáticos de la radio que cumple 100 años, habiendo dado sus primeros pasos en el ambiente en sus estudios: "En la radio estás en la cocina de tu casa", se expresó Bonelli, y Feinmann estuvo de acuerdo. "Yo prefiero la radio, ante la tele prefiero la radio", aseguró.

"La van a pasar bien, se van a divertir", le prometió Eduardo Feinmann, a su colega antes de retirarse. Los dos conductores cerraron intercambiando buenos deseos: "Eduardo, un gusto compartir la mañana de Mitre con vos", le dijo Bonelli. "Lo habíamos hablado, lo habíamos soñado y finalmente se dio", cerró Feinmann, iniciando un aplauso.