Filtraron que Santiago de Love is Blind le mandó unos mensajes perturbardores a su pareja Emily tras los presuntos golpes y violencia de género: "Soy..."

La participante de "Love is Blind: Argentina", Emily Ceco, denunció a su pareja Santiago Martínez por violencia de género y compartió su aterrador testimonio. Una escena de celos habría llevado a una confrontación donde el fanático de River la golpeó en la cabeza y el cuerpo, obligándola a abandonar su hogar y buscar refugio con su familia. Pero la pesadilla no acabó allí: la joven recibió perturbadores mensajes de su marido después de los supuestos hechos de violencia, y los expuso en la prensa.

"Me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar. Tengo moretones de cómo me agarró", contó angustiada Emily en el stream de "Bondi Live", con Pepe Ochoa y Federico Bongiorno. Entre los durísimos detalles que ofreció la participante del reality de Netflix que condujo Wanda Nara, la denunciante mostró los chats privados con su expareja.

"Seamos cautos": los aterradores mensajes de Santiago a Emily de "Love is Blind"

En los mensajes, Santiago Martínez le pide perdón a Emily Ceco, incitándola a reconciliarse: "Obviamente no te pido que olvidemos, pero sí te aseguro que esos días de peleas, gritos, insultos, de enojarme y transformarme van a desaparecer. Soy Santi, el chico del que te enamoraste, el mismo que te dio el primer beso, el que te soñó, el mismo que te preparaba ese desayuno tan básico. El Santi que también, por vos, iba a la cancha de Boca".

"Y sí, te fallé y me equivoqué como nunca en la vida pensé en la vida que me podía suceder. Mis traumas de chico y esa infancia de mier... al final aparecieron, y estoy dispuesto a trabajar para solucionarlo", agregó, sumando a su pedido de disculpa el link a un posteo de Instagram que habla de superar las dificultades en pareja. "Algunos días son malos/ Algunos días son demasiado largos/ Pero juntos siempre encontramos la manera de salir adelante", promete el escrito, resaltando que "vale la pena olvidar algunos días".

Los chats de Santiago a Emily de "Love is blind". Foto: Captura Bondi Live

Una segunda captura también muestra como Santiago, quien fue lapidado en redes por el padre de Emily, intenta encubrir la pelea para mantener las apariencias. El participante del reality compartió el mensaje que estaba enviando a los invitados a la boda que ambos planeaban, donde pone como excusa un problema con el salón y asegura que "muy a nuestro pesar queríamos contarles que vamos a posponer la boda para más adelante".

También le insistió a su pareja para acudir al negocio donde debían grabar una publicidad juntos al día siguiente, ofreciéndole opciones para no tener que interactuar tanto y "para que no le tengas que decir a tu hermana que te viste conmigo". "Yo me ajusto Emi, pero hay que trabajar", agregó Santiago, quien le pidió a Emily que "si no volvemos a estar juntos, nos ponemos de acuerdo y lo anunciamos juntos. Pero seamos cautos porque mañana nos llaman para el Bailando".

Santiago de "Love is blind" le escribió a Emily tras el presunto episodio de violencia. Foto: Captura Bondi Live

El padre de Emily Ceco expuso a Santiago Martínez de "Love is Blind" en las redes

Después del estremecedor relato que compartió su hija en streaming, Claudio Ceco se pronunció a través de su cuenta de Facebook para condenar las acciones de su yerno. Los dos hombres se habían conocido por primera vez en el marco del reality de Netflix, antes de que la pareja decidiera casarse por civil y comenzar su vida juntos. El padre de la novia se mostró defensivo de su hija, pero terminó aceptando a la pareja tras hacerle prometer que siempre cuidaría de Emily.

"Esta rata, cobarde, cag...fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija, la tuvo secuestrada dos días hasta que se pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez, ya está denunciado penalmente, esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados que en un par de días se van y que lo perdone mientras la sometía a golpes al CAG...", se descargó Claudio, padre de Emily Ceco, contra el exparticipante de "Love is Blind". El descargo del padre de Emily tras la denuncia por violencia de género. Foto: Facebook @claudioceco

A través de su cuenta de Twitter (ahora X), el panelista de "LAM" Federico Bongiorno confirmó que la denuncia contra Santiago fue presentada en la Justicia, y que Emily pudo ser atendida en un hospital por sus heridas. "Tiene hematomas en las piernas, en los brazos y en el cuello. Su defensa legal entiende el hecho como una tentativa de homicidio", adelantó el periodista.