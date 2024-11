Jimena Barón confesó que iba a conducir "Love is Blind" pero la bajaron y eligieron a Wanda Nara

"Love is Blind" es sin duda un gran éxito, el reality está conducido por Wanda Nara y Darío Barassi una dupla que dio que hablar tras el estreno. De hecho, Wanda se encuentra muy feliz de este proyecto que encaró y que se encuentra disponible en una conocida plataforma de streaming.

Pero quien sorprendió con sus declaraciones fue Jimena Barón, la actriz y cantante subió un video explicando que ella iba a formar parte de la conducción pero que la bajaron de un día para el otro: "Storytime de cuando me avisaron que iba a ser la conductora de Love is Blind, pero se olvidaron de avisarme que al final no iba a ser la conductora de Love is Blind", comenzó diciendo.

Jimena en el clip contó que su representante la contactó para avisarle esta gran oportunidad que se le había presentado y ella no daba más de la felicidad, ya que según sus propias palabras se había visto todas las ediciones y hasta logró tener una amistad con los participantes de los Estados Unidos.

La idea era que la conducción se realice con su pareja según lo que le comentó el representante. Sin embargo, todo se vino abajo de un día para el otro: "El día que supuestamente me iba a subir a este avión, que nunca más me contestaron nada, aparece un mensaje de ellos que decía, ‘mil disculpas, nos olvidamos de avisarles que al final vamos con otra conductora’".

Mirá el video

Luego del triste momento, Jimena, sostuvo que quebró en llanto porque estaba muy ilusionada de poder llevar adelante este proyecto: "Llanto, esa tarde me comí unos 11 churros. Se me partió el corazón. parte, no puedo entender cómo se olvidan de avisarme. Pueden tomar la decisión que quieran y seguramente es la mejor. Yo sabía que Darío era el otro conductor".

"Los quiero y sé que en algún futuro trabajaremos juntos, pero me han hecho empezar el año con el corazón destruído. Tanto que recién ayer empecé el programa porque no pude verlo más", confesó totalmente indignada y triste por el mal momento que le hicieron pasar.