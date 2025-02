El padre de la exparticipante del reality que denunció violencia de género fulminó al acusado en las redes sociales

Luego de conocerse la angustiante experiencia que relató Emily Ceco, exparticipante del reality Love is blind Argentina, las redes explotaron al hacerse eco de lo sucedido apoyando a la joven que fue víctima de violencia de género en manos de su marido Santiago Martínez, otro exconcursante del mismo programa. El padre de la joven no dudó en hacer un fulminante descargo en sus redes sociales, para exponer al violento marido de su hija que fue denunciado ante la justicia.

Este jueves, en el programa El ejército de la mañana (Bondi Live), los conductores Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno entrevistaron en vivo a Emily Ceco, que entre lágrimas y una voz cargada de angustia, compartió el triste y desgarrador relato de los hechos de violencia de género que vivió junto a su marido en el departamento que compartían, tras una escena de celos que llevó a Santiago Martínez a golpear sin contemplaciones a la joven. Es por esta aberrante situación que Claudio Ceco, padre de la exparticipante de Love is blind Argentina, utilizó sus redes sociales para escrachar a Martínez.

El posteo del enfurecido padre de la víctima de violencia de género, además de contener el lapidario mensaje adjuntó la foto del exparticipante del reality con el que se casó su hija protagonizando posteriormente el violento acto por el que fue denunciado, allí expresaba: "Esta rata, cobarde, cag...fue capaz de pegarle trompadas en la cara a mi hija, la tuvo secuestrada dos días hasta que se pudo escapar. Se llama Santiago Nahuel Martínez, ya está denunciado penalmente, esta rata le dijo que no salga a la calle con los ojos morados que en un par de días se van y que lo perdone mientras la sometía a golpes al CAG...".

El fulminante posteo del padre de Emily. Foto: Facebook @claudioceco

Parte del estremecedor relato que Emily Ceco compartió en el streaming de Bondi Live expresaba: “Lo empujé y le pegué una patada en los hue…. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar" .

La pareja se casó por lo civil y estaban planeando casarse por iglesia. Foto: captura Netflix

La exparticipante de Love is blind Argentina, pudo escaparse cuando su marido salió a tirar la basura del departamento que compartían. La joven expuso: "Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”. Tras lograr liberarse del opresor, pudo realizar la denuncia ante la justicia, en referencia a ello contó: “Tengo el botón antipánico, tengo la perimetral y también tengo miedo que le haga algo a mis gatos”. El caso sin dudas ha conmocionado a los internautas y seguidores del reality show ya que fué el programa más visto en su categoría en Netflix en 2024.