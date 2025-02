La exparticipante de un conocido reality que hizo una denuncia por violencia de género

Love is Blind Argentina se transformó en uno de los realities con mas reproducciones en la plataforma Netflix en el 2024, el ciclo conducido por la mediática Wanda Nara y el experimentado Darío Barassi, tenía a 16 hombres y 16 mujeres que anhelaban encontrar el amor a ciegas. La pareja que se formó en el programa conformada por Emily Ceco y Santiago Martínez se casó para luego terminar su relación con una escandalosa denuncia de violencia de género que la joven le hizo a su compañero.

Durante el reality la pareja decidió casarse por lo civil, mostrando un profundo amor que se gestó en escasas semanas, además contaron su intención de completar el matrimonio antes los ojos de Dios por iglesia. Si bien mucho se habló en redes sociales sobre la veracidad de las historias que presentaban, entre otras situaciones que no resultaban del todo creíbles, lo cierto es que la denuncia por violencia de género que Emily le realizó a Santiago si es una realidad. En diálogo con Pepe Ochoa en su programa El ejército de la mañana de Bondi Live, la exparticipante contó el angustiante relato que incrimina al joven con el que se casó.

La triste situación comenzó con una escena de celos que Santiago Martínez le hizo a Emily Ceco luego de que la joven pasara su despedida de soltera en la obra SEX de José María Muscari, siendo llevada al espectáculo de sorpresa por su familia. “Después lo pasamos a buscar por su trabajo y cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Lo abracé de atrás y le di un beso y me saca y me dice ‘andate, sos una paje… Sos una pu… vos y todas con las que fuiste". le dije que había participado en el show y me dice ‘ya te vi en TikTok pu… Estabas arriba del escenario bailando con chongos y disfrutando. Sos una paje...", comenzó el duro relato de la exparticipante de Love is Blind Argentina que mostró un ojo morado de un reciente golpe sufrido por parte de su marido.

El durísimo relato de la exparticipante de Love is blind

“Llamé a mi mamá para irme de mi casa y él me sacó el teléfono de la mano antes de que atienda y lo sostuvo para controlar lo que yo decía. Cuando le dije que iba a ir a su casa, él me cortó la llamada y me dijo ‘no te vas a ningún lado", detallaba la joven. En consecuencia de la clara situación de violencia de género, Emily Ceco explicó: “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Al empezar a armar el equipaje Santiago la golpeó dos veces. “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar. Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas, llorá ahora", agregó.

La exparticipante contó los angustiantes detalle sobre la traumática situación que vivió con su marido. Foto: Instagram @cecoemily

La violenta situación que Emily Ceco expresó entre lágrimas con la voz cargada de una angustia muy fuerte no dejaba de sorprender a los conductores de Boni Live. “Lo empujé y le pegué una patada en los hue…. Se tiró contra mí y me empezó a ahorcar y me tapaba la boca para que no grite. Le mordí la mano para que me soltara y ahí me pone la cara contra la cama y me empieza a pegar en la cabeza. Le pedía por favor que parara; empecé a gritar por ayuda y me tapó la boca y me empezó a ahorcar", describió con tristeza la exparticipante de Love is Blind Argentina.

“Le mandé una foto a mi hermana de cómo estaba y le pedí ayuda. Me mandó un auto. Le mentí que iba a limpiar y me escapé”, expuso como fue su escape de tal experiencia Luego de radicar la denuncia ante la justicia, la víctima de violencia de género explicó: “Tengo el botón antipánico, tengo la perimetral y también tengo miedo que le haga algo a mis gatos”.