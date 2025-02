La trama secreta de Los Palmeras que involucra a la familia de Cacho Deicas y se oculta detrás de la supuesta reconciliación: "Están enojados con..."

Parece estar asegurado el futuro de Los Palmeras, después de la charla entre Marcos Camino y Cacho Deicas. La banda no tardó en anunciar que seguirán haciendo música juntos en sus redes sociales, pero nueva información indicaría que los conflictos entre la familia del cantante y el acordeonista no estarían zanjados, y podrían resultar en graves problemas para la empresa santafesina.

En una reciente transmisión de Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen compartió detalles sobre la interna de Los Palmeras y sostuvo que, a pesar de lo visto en redes sociales, "la familia de Cacho está en llamas con Camino". "Me sorprende que se hable de reconciliación de Los Palmeras cuando Cacho nunca dijo se iba públicamente. Hoy te voy a explicar el trasfondo del conflicto de la familia de Rubén contra Marcos y el representante, Adrián Forni", adelantó el conductor.

El enojo de la familia de Cacho Deicas con Marcos Camino que pone en riesgo a Los Palmeras

Etchegoyen explicó que el conflicto que provocó la reciente crisis en Los Palmeras no nació de Cacho Deicas, sino de su familia: "La realidad es que los hijos y la esposa de Rubén están dolidos, desilusionados y enojados con Camino porque sienten que para él todo es negocio y no se preocupa ni él ni el manager de la banda por la salud de Rubén. Y en el último tiempo han pasado varias cosas que han generado esta furia que tienen".

Sin embargo, el periodista no desestimó el enojo del cantante por a las declaraciones del acordeonista, quien afirmó que la familia Deicas evitó el contacto de la banda con el músico durante la recuperación tras su ACV: "Rubén se enojó muchísimo con Camino por las declaraciones que le dio a Luis Ventura en Secretos Verdaderos. Rubén les exigió que hagan una disculpa y tardaron varios días en hacerlo. Fíjense que Rubén no ha hecho un video ni nada hasta el momento".

A diferencia de lo que aseguró Marcos Camino sobre la pelea de Los Palmeras en una reciente entrevista, el acordeonista "no fue a verlo a Rubén porque no quiso". "Sólo le enviaba WhatsApp y eso enojó también mucho a la familia de Cacho. Le pidieron y rogaron que haga un video para que no caigan los contratos y se olvidaron que había una persona en plena recuperación. La familia de Cacho siente que Camino hace todo por negocio", agregó Etchegoyen.

"Marcos fue a verlo a Cacho el viernes 31 de enero y les pidió disculpas a Cacho y a su familia pero se generó tensión porque le echó la culpa a los medios de todo", resaltó el periodista, refiriéndose a la acusación de Marcos Camino en su charla con La Voz de Córdoba. "La familia le dijo que ellos habían escuchado todo y que él había dicho eso y ahí no le quedó otra que admitir su responsabilidad", sostuvo el comunicador.

Las pistas en redes: ¿sigue la crisis entre Los Palmeras?

El comunicado de reconciliación fue ignorado por Cacho Deicas. Foto: Instagram @lospalmerasoficial

Etchegoyen también se refirió a la actividad en redes sociales que delató una crisis en Los Palmeras. El Instagram de Deicas volvió a estar activo, pero el músico no compartió la publicación del reencuentro con Camino: "El comunicado que se hizo desde la cuenta de Los Palmeras no fue compartido en la cuenta de Instagram de Cacho Deicas porque la familia está enojada con Camino y el manager Forni. Lo que dice la familia de Cacho es ‘no se puede vivir en la mentira’".

A esto se le suma el previo gesto en la red social del cantante, que recordó Juan Etchegoyen antes de cerrar: "En las redes sociales pasó lo que pasó, muchos gestos virtuales de Cacho contra la banda como dejarlos de seguir y sacar de su biografía el nombre del grupo. Y cierro con una frase que le dijo la familia a Marcos Camino 'me da mucha pena que Cacho tenga que convivir con eso'".