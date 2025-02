La ex de L-Gante, Tamara Báez, preocupa por su estado de salud tras revelar que padece una enfermedad: "A la doctora"

A través de sus redes sociales, la ex de L-Gante,Tamara Báez, volvió a abrir su corazón frente a sus seguidores. Tras haber compartido hace un tiempo sus dificultades con el aumento de peso, la joven expresó nuevamente su preocupación por su estado de salud, causando inquietud entre sus fans.

En una reciente interacción en Instagram, Tamara respondió a una seguidora que le preguntó sobre su estado. “¿Cómo vas con tu tema de salud?”, indagó la usuaria, a lo que la ex de L-Gante respondió sin vueltas: “El jueves veo a la doctora”. Esta declaración confirma que la joven se encuentra bajo atención médica y que pronto recibirá más orientación sobre su situación.

La ex de L-Gante anunció la fecha de su próxima consulta médica. Instagram @tamibaez.333.

La ex de L-Gante, Tamara Báez, tiene un problema de salud que está tratando con médicos

La ex de L-Gante, quien ha sido bastante abierta sobre su vida personal en Instagram, compartió anteriormente detalles sobre su aumento de peso, lo que alertó a muchas personas que la siguen. En una publicación, aclaró que la hinchazón y su cara más abultada son consecuencia de un problema de tiroides. "Con respecto a mi peso, cara hinchada, la re papada es porque tengo la tiroides por el cielo. Hace mucho que no me medico", confesó.

El descargo de Tamara Báez sobre su problema de tiroides. Foto: Instagram @tamibaez222.

A pesar de los rumores que indicaban que el estrés relacionado con su situación sentimental podría ser el responsable de su salud, la influencer dijo que la causa de su malestar es puramente de carácter físico. “Ya me hice todos los estudios que me tenía que hacer. Mañana vamos a la doctora y pronto todo va a estar mejor”, añadió en un mensaje lleno de esperanza para su fandom.

Esta revelación demuestra que Tamara está tomando las riendas de su cuidado personal y, aunque sigue enfrentando algunas dificultades, está decidida a seguir adelante con la ayuda profesional necesaria. Mientras tanto, disfruta de los nuevos ambientes de su casa, ahora completamente renovados con un estilo moderno y equipados con todo lo necesario para garantizar la comodidad de ella, su pareja y su hija Jamaica.