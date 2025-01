Tamara Báez, la ex de L-Gante, hizo un fuerte descargo sobre su aumento de peso: "Tengo la re papada porque..."

Tamara Báez, ex de L-Gante, no tiene reparos en usar sus redes sociales para enviar mensajes indirectos al cantante de cumbia 420 y a Wanda Nara, como lo evidenció su escandalosa publicación en medio del blanqueo de la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez. Sin embargo, sus posteos también tienen otro lado, más reflexivo, como el fuerte descargo que hizo para hablar sobre su aumento de peso.

Si bien su historia no ha sido fácil, el presente de Tamara parece tomar un giro positivo, especialmente en el ámbito virtual, donde su popularidad creció de forma inesperada. Gracias a esto, pudo comprar una casa y ahora se dedica a ponerla a punto, cumpliendo uno de sus sueños más grandes. Pero, en medio de esta etapa, la ex de L-Gante compartió una de las razones que explican el cambio en su cuerpo: "Con respecto a mi peso, cara hinchada, la re papada es porque tengo la tiroides por el cielo. Hace mucho no me medico".

A pesar de que muchos de sus seguidores sugirieron que el estrés por la situación con Elián Ángel Valenzuela podría ser el origen de su estado actual, Tamara Báez aseguró que, por ahora, no se siente afectada por esas especulaciones. De hecho, en su publicación también aclaró que su condición responde a un problema de salud: "Ya me hice todos los estudios que me tenía que hacer. Mañana vamos a la doctora y pronto todo va a estar mejor".

Tamara Báez, ex de L-Gante, contó cómo es la realidad de su día a día. Foto: Instagram @tamibaez222.

Pero todo son malas noticias para ella, ya que en medio de este momento complicado, también se mostró positiva: "Hay días que no tengo ganas de nada, pero le ponemos onda", expresó. Además, en cuanto a su salud y bienestar, asegúrese de que tras sus días de descanso, su rutina alimentaria cambiará estricta: "Después de las vacaciones me voy a súper cuidar en todo".

La nueva etapa de Tamara Báez, ex de L-Gante, lejos de los escándalos y de Wanda Nara

Tamara Báez, ex de L-Gante, está transitando una nueva etapa en su vida, marcada por la calma y lejos de los conflictos mediáticos. Después de años complicados, tanto con el cantante de cumbia como con la llegada de Wanda Nara a su historia, decidió dar un giro completo. Hoy, gracias al éxito en el mundo virtual, Tamara cumplió el sueño de tener su propia casa, la cual está transformando con mucho esfuerzo, y comparte con sus seguidores los avances en la renovación de la misma.

La ex de L-Gante está ansiosa por terminar las reformas de su nueva casa. Foto: Instagram @tamibaez222.

Además, la influencer se apoya en su hija Jamaica y en su pareja actual, Thiago Martínez, quien la acompaña en los arreglos de su nuevo hogar. Preocupada por su salud, especialmente por los problemas de tiroides, comenzó a llevar una vida más saludable, cuidando su alimentación y la de su hija. También está enfocada en mejorar su estética, como lo demuestra el cambio en su sonrisa gracias a los brackets. Lejos de las turbulencias del pasado, la influencer está disfrutando de un presente más tranquilo y positivo.