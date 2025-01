La extraña decisión de Wanda Nara tras separarse de L-Gante ¿palito para Mauro Icardi?

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras confirmar su separación de L-Gante. Este anuncio, sumado a su enfrentamiento legal con Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas, y las picantes publicaciones de la China Suárez, no hacen más que generar especulaciones que no dejan de sorprender. Pero lo que más llamó la atención fue un curioso movimiento en sus redes sociales: la reaparición de fotos con el futbolista que ella había eliminado tiempo atrás.

Las imágenes, que habían desaparecido de su perfil de Instagram en abril de 2024, volvieron a estar visibles justo después del anuncio de su ruptura con el cantante de cumbia. Este detalle no pasó desapercibido y levantó suspicacias sobre un posible mensaje dirigido a Icardi. Ni Wanda ni su asistente Kennys Palacios dieron declaraciones al respecto, dejando espacio para más interpretaciones.

Estas son algunas de las fotos que Wanda Nara dejó de ocultar en sus redes sociales. Fotos: Instagram @wanda_nara.

¿Qué motivó la separación de Wanda y L-Gante?

Mientras algunos se preguntan si esta estrategia en redes podría ser un "palito" para su expareja y padre de sus hijas, las razones detrás de la separación de Wanda y L-Gante parecen ser más complejas. Según el periodista Gustavo Méndez, la conductora de Bake Off Famosos estaría atravesando un momento emocional muy difícil. Al regresar de Punta del Este, habría sufrido un quiebre emocional al sentir que está perdiendo la batalla legal por la tenencia de sus hijas contra Icardi.

Wanda Nara, cuando aún estaba con L-Gante, y algunas de las fotos con Mauro Icardi que vuelve a mostrar en su perfil de Instagram. Fotos: Instagram @wanda_nara.

“Wanda llegó destruida. Me dijeron que se quebró al darse cuenta de que Icardi, asesorado por sus abogados, estaría ganando el juicio”, aseguró Méndez en el programa Implacables. Además, algunas actitudes de L-Gante habrían complicado aún más la situación judicial de la empresaria. Entre ellas, están los videos que el cantante compartió en Instagram mencionando experiencias "paranormales", lo cual no habría sido bien visto en el entorno legal.

El trasfondo de una decisión inesperada

La decisión de Wanda Nara de volver a publicar fotos con Mauro Icardi podría entenderse como un intento de recuperar cierta estabilidad en su vida pública y familiar, aunque esto queda en el terreno de las conjeturas. Lo cierto es que la mediática enfrenta un momento de tensión en varios frentes: su separación con L-Gante, el conflicto judicial con Icardi y las repercusiones en su imagen pública.

Con su habitual manejo de las redes y los medios, Wanda parece estar enviando un mensaje, aunque aún no está claro si está dirigido a su expareja, a los medios o a su audiencia. Lo que es evidente es que su vida personal sigue siendo un tema que da que hablar.

Yanina Latorre no se guardó nada y criticó a Wanda Nara otra vez

Yanina Latorre volvió a disparar contra Wanda Nara, esta vez en medio de la tormenta por su separación con L-Gante. La panelista, que se encuentra en Nueva York, no tuvo pelos en la lengua al hablar del tema. Según ella, L-Gante es "el más vivo de todos", y aclaró que el cantante se fue sin dar explicaciones, algo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Yanina Latorre volvió a arremeter contra Wanda Nara. Fotos: Instagram @yanilatorre.

Además, Latorre se refirió a la obsesión de Wanda con la China Suárez, y aseguró que la mediática sigue pidiendo explicaciones a Mauro Icardi como si no supiera qué pasó. Por otro lado, mencionó que tiene "pruebas" de todo lo que está pasando y que no tiene miedo de hablar al respecto.