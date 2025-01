Wanda Nara reveló las maldades que le dijo Mauro Icardi de La China Suárez en privado

El inicio del 2025 no trajo calma al triángulo mediático formado por Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez. Por el contrario, las disputas crecieron, incluso después de que Wanda tomara medidas drásticas para proteger a sus hijas en medio del caos. En el centro del conflicto, Nara decidió romper el silencio y compartir algunos detalles que dejaron a más de uno con la boca abierta.

Según la empresaria, Icardi habría hablado muy mal de La China Suárez en privado, dejando al descubierto comentarios que no eran para nada halagadores. Esto sucede en un contexto donde los cruces entre los tres parecen no tener fin. En una ida y vuelta cargada de acusaciones, fue la China Suárez la última en atacar a Wanda Nara publicando unas provocadoras fotos que generaron más polémica en toda la cuestión.

La foto que subió La China y dio lugar a especulaciones. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Durante una charla con Ángel de Brito, Wanda contó que no pudo pasar Navidad ni Año Nuevo con sus hijas Francesca e Isabella. Según explicó, su exmarido no firmó la autorización necesaria para que las niñas pudieran viajar con ella. “Me enteré dónde estaban por las fotos que subió esta mina en un supermercado. Es muy fuerte lo que estoy viviendo”, dijo, muy afectada.

Además, la conductora relató un episodio que terminó de enfurecerla: “Me escribió alguien que las atendió en una juguetería y me dijo: 'Estoy con estas nenas porque la madre las abandonó'. Eso es una mentira tremenda. Yo jamás abandoné a mis hijas”. Para Nara, esta situación forma parte de una estrategia de Mauro para herirla. “Cuando le pedí el divorcio, él me juró que me iba a destruir. Ahora cumple sus amenazas, usando a mis hijas y permitiendo que esta mujer diga cosas tan graves como que yo las abandoné”, aseguró.

Entre las declaraciones más impactantes, Wanda mencionó algunos comentarios que Mauro habría hecho sobre La China. “Me dijo las peores cosas de ella, que tenía olor, que era regalada. Ahora no entiendo por qué permite que siga diciendo y haciendo cosas que me lastiman tanto”, expresó con indignación.

La empresaria no dudó en criticar la actitud de su expareja. “Es morboso ver a mis hijas maquilladas igual que esta mujer. Mauro no tiene los huevos para salir con ella de la mano, pero deja que haga todo esto”, disparó.

Para finalizar, la modelo compartió un mensaje contundente. “Yo no me voy a callar. Esta mina ya hizo daño a otras familias, pero conmigo no va a poder. Todo lo que hago es por mis hijas, para que sepan que siempre las elegí, aunque otros quieran ensuciarme”, cerró con firmeza.

El posteo de la China Suárez que generó revuelo después de las fuertes declaraciones de Wanda Nara

La China Suárez respondió a las acusaciones de Wanda Nara con un posteo que rápidamente captó la atención de todos. Desde la mansión del futbolista, la actriz subió una foto en pijama, tirando un beso y acompañada de un mensaje irónico: "Buenas noches", con dos corazones rosas. Su actitud relajada mostró que no se dejaría afectar por las declaraciones de Nara. La foto que subió la China Suárez con detalles similares a los que aparecen en la imagen de la casa de Mauro Icardi. Fotos: Instagram @sangrejaponesa @mauroicardi.

Este gesto, por supuesto, no pasó inadvertido en las redes sociales. Muchos interpretaron la publicación como una provocación directa, sobre todo por la foto tomada desde la casa de Mauro Icardi, el mismo lugar que Wanda había mencionado en sus declaraciones. La respuesta de la China generó una avalancha de comentarios, sumando más polémica a la disputa.