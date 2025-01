"Agenda Woke" El filoso comentario de Eduardo Feinmann que le marcó la cancha a Javier Milei

Eduardo Feinmann, conocido por sus contundentes declaraciones y su estilo directo, se convirtió en protagonista en el debate público. Esta vez, el periodista se expresó con firmeza sobre una polémica decisión del gobierno porteño que generó repercusiones a nivel nacional.

Desde su cuenta en X (antes Twitter), Feinmann celebró la revisión que se realizará sobre los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas. Con su habitual tono crítico, escribió: “¡Aplaudo de pie! Por fin un gobierno que se planta ante la agenda woke. Es el camino que deben recorrer juntos el Presidente @JMilei y el Jefe de Gobierno @jorgemacri”.

Eduardo Feinmann no ocultó su opinión sobre las decisiones del gobierno. Foto: X @edufeiok.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Jorge Macri, anunció que durante el receso escolar llevará a cabo un análisis detallado de todos los materiales relacionados con la ESI. Según el comunicado oficial, el objetivo es garantizar una evaluación “exhaustiva y neutral” de los documentos, videos, bibliografía y actividades de la materia. Mientras tanto, el acceso a estos contenidos quedó restringido en las plataformas oficiales.

Este planteo recibió de inmediato el respaldo inmediato de Feinmann, quien ya fue un crítico constante de las propuestas educativas que, según él, responde a lo que llama “agenda woke”. No es la primera vez que el periodista aborda el tema con vehemencia. En noviembre de 2024, protagonizó un fuerte cruce con Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación bonaerense.

¿Qué dijo Feinmann en su cruce con Sileoni?

En su cruce con Alberto Sileoni, Eduardo Feinmann no dudó en mostrar su indignación. El presentador de radio y televisión cuestionó duramente la distribución de libros con escenas específicas en las escuelas, un tema que se originó en el programa “Identidades bonaerenses”. Según Feinmann, muchos padres estaban sorprendidos y molestos con el contenido, que, según él, no es apropiado para los estudiantes.

Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre. Foto: captura de pantalla Radio Mitre.

Sileoni, por su parte, defendió el programa y explicó que estos libros no están destinados a los alumnos, sino que se usan como herramientas para docentes y bibliotecarios. Aseguró que no son parte del currículo obligatorio y que su objetivo es ofrecer material para debates en las aulas, no para ser leídos por los estudiantes sin supervisión.

Feinmann insistió en que la presencia de escenas de contenido íntimo y gráfico en estos libros son inapropiadas, especialmente cuando se distribuyen en nivel secundario. A pesar de las justificaciones de Sileoni, Eduardo se mantuvo firme y aseguró que estos materiales no cumplen con el propósito educativo adecuado y generaron un fuerte rechazo entre los padres.