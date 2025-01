Jorge Rial anunció una incorporación inesperada a Argenzuela y vuela el mercado de pases: "Tenemos el mejor equipo de la tele"

Después del escándalo por el arresto de su hija, More Rial, Jorge Rial regresó de sus vacaciones y anticipó en sus redes sociales una nueva temporada de "Argenzuela", que tendrá una inesperada incorporación de último minuto. El conductor de C5N así lo anunció en sus redes sociales, sumando un último cambio al mercado de pases que sacudió a LN+, A24, TN y más emisoras.

Jorge Rial mantiene a sus seguidores al tanto de los grandes cambios que se vivirán en la televisión este 2025, como lo hizo cuando anunció una importante compra en El Trece y aprovechó a cruzar duramente a Marcelo Tinelli. En las últimas horas, el exconductor de "Intrusos" acudió a Twitter (ahora X) para anunciar el nombre de la panelista que se suma a su noticiero en C5N este año.

Jorge Rial le dio la bienvenida a una nueva panelista en "Argenzuela"

Jorge Rial anunció una nueva incorporación a C5N. Foto: X @rialjorge

"Tenemos el mejor equipo de la tele, pero rompimos el mercado de pases", comenzó anunciando el presentador, antes de anunciar: "A partir del lunes se incorpora a 'Argenzuela' la gran Rosario Ayerdi". La nueva panelista de Jorge Rial es jefa de la sección de política en el diario Perfil y lleva tiempo en otros ciclos de C5N, como "Minuto uno", además de su trabajo como locutora en Radio La Red.

Jorge Rial se mostró entusiasmado con la nueva incorporación a su programa: "Éramos pocos… buenas noticias para ustedes, no sé si tan buenas para los políticos. Nos vemos el lunes a las 16 en C5N". Ayerdi agradeció el saludo del conductor desde su propia cuenta de X: "Tratemos de no hacer quilombo el primer día. ¡Ah no, para! ¿No me convocaron para eso? ¡A prepararse! ¡Gracias @rialjorge! Dejaremos todo".

El reconocido periodista regresa este lunes a C5N después de unas merecidas vacaciones con su pareja en México, que se vieron interrumpidas por el escándalo que trajo el arresto de More Rial mientras manejaba un auto robado. Desde su regreso al país, Jorge Rial se encargó de anticipar su regreso a la emisora desde sus redes sociales.

"No nos corran mÁs. El lunes nos volvemos a encontrar en 'Argenzuela'. Si los bailamos el año pasado, imagínense lo que se viene. Los puños llenos de verdades e ironía. Y arrancamos con nuestra particular manera de cubrir la marcha del sábado. Nos vemos el lunes a las 16 por C5N", adelantó Rial en su cuenta de Twitter (ahora X).

Habló Jorge Rial tras la detención de su hija, Morena

Después de que estallara la polémica noticia del arresto de More Rial, quien viajaba con sospechosos de un intento de robo y su bebé de tres meses encima, el conductor de "Argenzuela" se contactó con la expareja de su hija y padre de su nieto Francesco para hacer un desesperado pedido. Así lo reveló Facundo Ambrosioni, durante una entrevista con "A la Barbarossa" (Telefe).

"Bueno, la verdad que sí, que se comunica Jorge y todas esas cosas, pero bueno, no se comunica todos los días, pero se comunica, pregunta, por ejemplo, ayer me mandó un mensaje: 'cuidalo, por favor, esto es una vergüenza, pero bueno, necesito que lo cuides'", reveló el exfutbolista sobre su comunicación con el conductor de C5N.