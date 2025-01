La respuesta de La China Suárez a las impactantes acusaciones de Wanda Nara

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez está más picante que nunca. Con la noticia confirmada del noviazgo entre Mauro Icardi y la actriz después de su separación, la conductora de "Bake Off" decidió ventilar la verdad sobre el conflicto y disparó con todo contra la parejita. En sus redes sociales, la China reaccionó fiel a su estilo con un contundente posteo.

En una cargadísima llamada con Ángel de Brito que salió al aire de "LAM", la modelo y empresaria confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi están conviviendo y la ex "Casi Ángeles" está muy cerca de sus dos hijas, al punto que Wanda Nara decidió reducir su tiempo en línea para que no lean los comentarios del público sobre el escándalo.

"Me escribió alguien que las atendió en una juguetería y me dijo: 'Estoy con estas nenas porque la madre las abandonó'. Eso es una mentira tremenda. Yo jamás abandoné a mis hijas. No las vi porque Mauro no me firmó la autorización para salir del país con ellas. Decidió quedarse con las nenas para que no estuvieran conmigo en las fiestas", acusó Wanda Nara, quien pasó fin de año en Punta del Este con L-Gante.

La presentadora de Telefe también habría confrontado a su ex sobre su noviazgo con la China: "Le dije a Mauro ‘tené los huevos de agarrar a esta mina de la mano’, pasa que no los tiene, porque siempre la basureó, habló las peores cosas. Que era fácil, que era regalada, que tenía olor. Dijo cosas terribles y no me las dijo a mí, se las dijo a todo mi entorno".

La reacción de la China Suárez al descargo de Wanda Nara

Mientras Wanda Nara realizaba su descargo en el aire de América TV, la China Suárez posó en Instagram como de costumbre. De vacaciones después de un atareado año como actriz y modelo, la nueva novia de Mauro Icardi compartió fotos de una tarde con sus hijos, pero una publicación en especial llamó la atención.

Apenas horas después de las fogosas declaraciones de la empresaria cosmética, la China Suárez publicó una selfie en sus historias de Instagram. Vestida en pijamas antes de ir a dormir, la actriz se fotografió mandando un beso a la cámara, y sumó leña al fuego escribiendo: "Buenas noches", acompañado de un emoji de corazón.

La historia de la China Suárez tras el descargo de Wanda Nara. Foto: Instagram @sangrejaponesa

Mientras la actriz mantiene el silencio hacia la prensa evitando hacer declaraciones sobre su nueva relación y la guerra mediática con Wanda Nara, sus publicaciones en redes sociales fueron vistas como provocaciones a la exmujer de su actual pareja. Durante las fiestas, la modelo compartió imágenes que permitieron discernir su presencia en los festejos familiares de Icardi y sus hijas.

En su polémica entrevista, Wanda Nara confirmó que la China Suárez y Mauro Icardi pasaron las festividades en la misma mansión en Nordelta, una casa que ella habría querido comprar antes de su separación: "Le mandé todo a Mauro y le dije 'esta es la casa de mis sueños, quiero que cuando te retires vivamos acá con nuestros hijos'", afirmó, enfurecida.