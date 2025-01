Aseguran que Mauro Icardi pagó una millonaria cifra por su nueva casa en la que habría pasado Año Nuevo junto a la China Suárez

El fin de año dejó algunas postales luego de la separación de Mauro Icardi con Wanda Nara. Todos los rumores apuntaron a que el delantero del Galatasaray y María Eugenia la China Suárez pasaron juntos la celebración de Año Nuevo en la casa donde se hospeda el jugador en Nordelta, y por la cual según Pochi de Gossipeame, el delantero habría pagado seis millones de dólares.

En una historia de Instagram, la influencer compartió información sobre el valor millonario que Icardi desembolsó al adquirir la flamante propiedad ubicada en una coqueta zona. "Me cuentan que donde pasaron año nuevo La China y Mauro sería la nueva casa que habría comprado Mauro Icardi por 6 millones de dólares en el barrio "LA ISLA" de Nordelta, donde también estarían viviendo Nicole y Manu Urcera", contó la especialista en espectáculos.

La cifra que Mauro Icardi habría pagado por la casa donde pasó fin de año junto a la China Suárez. Foto: Instagram @pochidegossipeame

Luego, sobre la casa de Mauro Icardi, Pochi sumó: "El tema es que en Argentina Wanda y él (haciendo referencia a Icardi) no hicieron la divisón de bienes, todavía no se divorciaron, entonces me pregunto si tendrán que dividirla con el resto de las propiedades 50 y 50?".

En el programa de éste lunes de Mañanísima (El Trece), la panelista Estefi Berardi, haciendo gala de sus dotes de investigadora de romances furtivos, mencionó las coincidencias en el entorno mostrado en la imágenes, que tanto Mauro Icardi como la China Suárez, compartieron en sus respectivas redes sociales durante las celebraciones de año nuevo. De esta manera, quedaría en evidencia que la pareja habría estado junta en la nueva casa del jugador.

Recordemos que sobre el final de 2024, Wanda Nara y Mauro Icardi vivieron rodeados de escándalos mediáticos y judiciales luego de su separación definitiva. En este contexto, la China Suárez aparece en medio de esta tormentosa historia como el nuevo vínculo amoroso del delantero.