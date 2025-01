Confirman la noticia más dolorosa para Wanda Nara sobre la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez

En las últimas semanas, circularon todo tipo de especulaciones sobre la incipiente relación entre Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez. Y ahora, Ángel de Brito dio la confirmación más dolorosa para Wanda Nara sobre la situación sentimental ente su exmarido y la actriz.

Luego de que en distintos portales y cuentas de Instagram salieran a la luz coincidencias entre los espacios en los que Icardi y Suárez vienen compartiendo sus posteos, el líder de LAM (América TV) dio por finalizadas las dudas sobre el vínculo entre el futbolista y la artista con un contundente posteo que hará erizar a Wanda.

"Icardi y La China están de novios. Es información. Dejen de buscar coincidencias como paje*... jajaja´. Laburen!", escribió picante Ángel de Brito en alusión a tanta conjetura que se ha trazado desde las redes sociales sobre la dupla en cuestión.

El contundente posteo de Ángel de Brito sobre la situación sentimental de Mauro Icardi y la China Suárez. Foto: X @AngeldebritoOk.

En las últimas semanas, se especuló con una inminente confirmación de noviazgo entre la China Suárez y Mauro Icardi en medio de rumores de que habrían pasado juntos la Navidad y el Año Nuevo.

Pero eso no es todo, en los últimos días, Esfefi Berardi compartió una foto desde sus redes sociales en la que se la puede ver a la China Suárez haciendo compras en un supermercado con las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Para la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), ausmir el romance entre su ex y la artista reanuda el dolor por una herida que nunca terminó de curar, y que data del momento en que el delantero del Galatasaray la engañó con la ex Casi Ángeles.