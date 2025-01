El romance de Yuyito González y Javier Milei, en duda por un famoso periodista de chimentos: “Es re armado o…”

El vínculo entre Yuyito González y Javier Milei continúa generando interrogantes. A pesar de que la exvedette ha insistido en más de una ocasión en que su relación con el presidente es genuina, hay quienes sostienen que todo podría ser una estrategia.

Rodrigo Lussich, en diálogo con A la tarde, compartió sus dudas sobre esta historia de amor y dejó una reflexión contundente: "Es muy difícil de interpretar todo lo que tenga que ver con el manejo del presidente, de su vida personal o lo que fue su relación con Fátima Flórez".

¿Romance real o puro montaje? La visión de Rodrigo Lussich

El conductor de Intrusos profundizó en sus sospechas y expuso su postura sin filtro. "No tengo una definición, me parece que puede ser todo re armado o capaz que están re enamorados", sostuvo, sin descartar ninguna posibilidad.

Además, hizo foco en la participación de Yuyito en la vida presidencial y en ciertos movimientos que, según su criterio, generan dudas: "Y ella va a Olivos y pide canjes, es un personaje muy inescrutable". En ese sentido, agregó: "Les deben de bajar una línea, porque cuando se quiso ir un poco de boca, la frenaron".

También resaltó la falta de apariciones públicas recientes de la pareja y la posibilidad de que Milei no necesite un vínculo de estas características para su imagen. "Es cierto que últimamente no hay apariciones públicas porque está viajando a la costa. No me animaría a decir novia trucha, tampoco creo que Milei la necesite. A Fátima por ahí sí en la campaña. Me cierra más".

Las señales que ponen en duda la relación de Milei y Yuyito

Por su parte, Yanina Latorre aportó más detalles sobre lo que estaría ocurriendo entre el economista y la ex modelo. En El Observador, reveló que los planes de mudanza de Yuyito a Olivos quedaron en suspenso y analizó imágenes recientes de la pareja en público. "Observen bien las escenas del balcón. Karina le da la espalda más de una vez. Ella quería estar pegada a él, le arranca un beso y él estaba molesto por eso. De a poco se va a ir despegando", señaló.

La periodista también aseguró que Milei habría cancelado la presencia de Yuyito en la final de polo a último momento y que su aparición en el balcón de Casa Rosada generó malestar en su entorno: "También cayó muy mal que salga al balcón, fueron los ministros los que salieron, era una celebración de gobierno, ella ahí no tenía nada que ver". Según su análisis, el presidente estaría replanteando el vínculo y tomando distancia de la ex vedette.

Brenda Di Aloy asegura que su madre y Milei siguen juntos

Mientras tanto, Brenda Di Aloy, hija de Yuyito, se refirió al romance de su madre y Milei en una entrevista con Intrusos. "Lo que sé es que mi mamá y Javier están juntos", afirmó con seguridad, descartando cualquier crisis.

En cuanto a la exposición mediática de su progenitora, la actriz le dio un consejo para sobrellevar el momento: "Yo algo que le dije y lo comparto es: 'No tenés que demostrar nada a nadie, no porque subas una foto va a significar que estás o no con él, vos viví tu vida y relación puertas para adentro. Después que la gente diga lo que quiera'".

Pese a las especulaciones y versiones cruzadas, el tiempo dirá si este romance se afianza o si, como sostienen algunos, tiene fecha de vencimiento.