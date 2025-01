Viviana Canosa destrozó a Yuyito por los polémicos canjes que pidió y la comparó con Fátima Flórez

Viviana Canosa se prepara con todo para su vuelta a la televisión y lo hará nada más ni nada menos que en El Trece con un espectacular equipo periodístico en los que se encontrarán figuras como Damián Rojo, quien dejará el programa de Karina Mazzocco. La conductora charló con "Puro Show" y habló de todo.

Entre los temas que se tocaron, obviamente, se habló de los polémicos canjes que pidió Amalia Yuyito González, quien es la flamante pareja de Javier Milei. El cronista le expresó que hay personas que trabajan junto a la conductora y que piden canjes a nombre de la "primera dama".

Ante esto, Viviana Canosa, fiel a su estilo, expresó: "No da... Juliana Awada no lo haría, creo que ni Fátima lo haría", comenzó diciendo Canosa respecto a esta situación que salió a la luz en las últimas semanas. Esto no quedó allí y le tiró también un palito al presidente de nuestro país.

"El presidente se tiene que ocupar de eso, no puede permitir que su mujer esté haciendo canjes por el mundo, ni siquiera en la esquina un café. Si es la primera dama, el presidente tiene que ocuparse de ella", confesó de manera contundente Viviana Canosa respecto a la situación.

Mirá el video:

Por el momento, Yuyito González no salió a contestar lo que se dice y mantiene absoluto silencio. La periodista viene en el foco de la polémica luego de que Fátima Flórez en diálogo con Karina Mazzocco salió a decir que en el programa de Marcelo Tinelli ella la fue a encarar, todo esto ocurrió luego de esa primera entrevista con Javier Milei.