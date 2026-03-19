La serie de espías con Jeff Bridges que sorprende en streaming y no deberías pasar por alto

Desde hace algunos años, el streaming se ha convertido en un terreno fértil para el thriller moderno. Entre dramas policiales, historias de espionaje y relatos cargados de tensión política, el género encontró una nueva vida en la pantalla chica. Con temporadas más cortas, narrativas más complejas y personajes llenos de matices, muchas series lograron captar a un público que busca algo más que acción.

En ese terreno aparece The Old Man , la serie estrenada en 2022 que rápidamente llamó la atención por su mezcla de espionaje clásico y drama personal. Disponible en Disney+ , la ficción tiene como principal atractivo a dos gigantes de la actuación: Jeff Bridges y John Lithgow , quienes lideran una historia que combina persecuciones, conspiraciones y un pasado que nunca termina de quedar atrás.

La serie se estrenó originalmente en 2022 a través de FX y desde entonces generó una respuesta muy positiva tanto del público como de la crítica. Su tono adulto y su enfoque en personajes complejos la alejaron del thriller convencional para ofrecer algo más introspectivo.

La historia sigue a Dan Chase, un hombre que vive fuera del radar desde hace décadas. Su vida es tranquila y solitaria, pero todo cambia cuando un intruso irrumpe en su casa y lo obliga a volver a un mundo que había dejado atrás hace mucho tiempo. Chase no es un hombre cualquiera. En el pasado fue agente de la CIA y estuvo involucrado en operaciones extremadamente delicadas durante la Guerra Fría.

Cuando viejos enemigos comienzan a buscarlo, Chase se ve obligado a huir y a usar las habilidades que creía olvidadas. Mientras intenta mantenerse un paso adelante de quienes lo persiguen, también debe enfrentar los fantasmas de su propia historia. El pasado empieza a alcanzarlo poco a poco, alternando entre el presente y recuerdos de sus misiones en Afganistán décadas atrás.

Lejos de ser una simple historia de acción, The Old Man es una serie que también reflexiona sobre el paso del tiempo, la culpa y las decisiones que marcan una vida. El protagonista ya no es el típico agente invencible. Es un hombre mayor, cansado, que carga con errores y consecuencias. Esa mirada más humana le da a la serie una identidad propia dentro del género.

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The Old Man - Trailer Subtitulado

La ficción está basada en la novela homónima de Thomas Perry, publicada en 2017. El libro ya exploraba la idea de un espía retirado que debe volver a la acción cuando su pasado lo alcanza, pero la adaptación televisiva amplía ese universo con más condimentos que lo llevan a mezclarse con el thriller político y el drama psicológico.

Claro que buena parte de su éxito funciona gracias a las actuaciones de Jeff Bridges y John Lithgow. El ganador del Oscar interpreta a Dan Chase, un hombre duro, inteligente y vulnerable al mismo tiempo. Frente a él aparece Lithgow como Harold Harper, un alto funcionario del FBI que también está conectado con el pasado del protagonista. El elenco se completa con Amy Brenneman, Alia Shawkat y E. J. Bonilla.

La crítica destacó el nivel de las actuaciones, el ritmo narrativo y la manera en que la serie combina acción con momentos más íntimos. En portales como Rotten Tomatoes, la primera temporada debutó con 97% de aceptación, y muchos medios la señalaron como uno de los thrillers televisivos más sólidos de los últimos años.

The Old Man cuenta con dos temporadas. La primera incluye 7 episodios y la segunda 8, una ficción ideal para quienes buscan un thriller inteligente para maratonear en Disney+.