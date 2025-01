¿Y Yuyito González? Fátima Florez reavivó los rumores de reconciliación con Javier Milei: "Esos besos..."

A meses de su separación con Javier Milei, Fátima Florez volvió a echarle leña al fuego con su reacción a los rumores de una posible reconciliación entre ella y el presidente de la Nación. El comentario de la imitadora habría sido inocente si no fuera por la existencia de la actual pareja del mandatario, Yuyito González, a quien Fátima criticó duramente en el pasado.

Todo sucedió en una entrevista de la mediática cuando la cronista de "El Doce" le preguntó por el beso que compartió con el presidente en su show de imitaciones, en el mejor momento de su relación con Milei. "La gente espontáneamente pidió que el presidente suba porque era mi novio. Subimos y ahí nos dimos un beso como los que acostumbramos tener siempre porque somos dos personas muy apasionadas. Así que no me pareció algo malo", explicó.

La confesión de Fátima Florez sobre una posible reconciliación con Javier Milei

La comediante reconoció que "a la gente le puede gustar o no", pero no dejó de señalar que "en la calle me dicen que les encanta y que extrañan esos besos", insinuando un deseo del pueblo argentino de volver a tenerla como primera dama. "Es más, la gente me dice 'Ah ¿vuelven?' Qué sé yo, la gente opina", agregó, refiriéndose a los rumores de reconciliación con su ex.

Cuando la periodista le preguntó francamente si pensaba volver con Javier Milei, Fátima Florez confesó: "Mira, yo hoy estoy puesta en mi profesión y en la temporada. Vivo el minuto a minuto, el presente total". El comentario de la mediática encendió los rumores y generó su debida polémica ya que ignora completamente a Yuyito González, quien estaría en crisis con el mandatario argentino.

Yuyito González, la actual pareja de Javier Milei. Foto: Instagram @yuyitogonzalezok

Además de aclarar que mantiene una buena relación con Javier Milei, Fátima Florez volvió a dejar la puerta abierta a una reconciliación en su charla con Infobae: "Yo no soy de esas personas contundentes que dicen 'nunca más'. Al contrario, como ya dije en otras notas, soy la mejor ex del mundo. Con mis dos ex soy la mejor porque soy muy respetuosa. Me quedo con lo lindo, respeto y atesoro el tiempo que pasamos juntos", sostuvo.

Al ser cuestionada sobre los detalles de su actual vínculo con el presidente, Florez sostuvo que "es algo que prefiero guardar para mí". "De la intimidad no se habla. Por eso mis ex me quieren: porque soy buena gente. A nadie le gusta separarse, las dos partes sufren. Pero lo importante es mantener una buena relación con los ex. Eso es lo más sano, lo más lindo: cuidar y atesorar lo que fue alguna vez, lo que vivimos juntos", cerró firme.

Yuyito González, harta de los rumores de crisis con Javier Milei, abandonó un móvil

Del otro lado del escándalo, Yuyito González se mostró harta de los rumores de separación y crisis en su romance con Javier Milei. Durante un evento en Pinamar, la "primera dama" fue interceptada por un móvil de América TV y consultada sobre su relación con el presidente. Mientras la conductora se mostró dispuesta a contestar al principio, pronto el tono de las preguntas le disgustaron y terminó abandonando la entrevista.

"No, por favor, no me tires mala onda, te lo pido por favor", le pidió la exvedette a la periodista. "Aprovechamos para desmentir", replicó ella, a lo que Yuyito respondió afirmando: "Ya no desmiento más nada, digan lo que quieran, vivo mi vida enamorada y feliz". Cuando la comunicadora quiso preguntarle su opinión sobre los dichos de Graciela Alfano sobre su relación con Milei, Yuyito González alcanzó su límite y se retiró del lugar.