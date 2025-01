Tras una puntual pregunta sobre Javier Milei, Yuyito González empujó a la periodista Julieta Navarro y abandonó la entrevista

En medio de constantes versiones de crisis con Javier Milei, Yuyito González fue consultada en un móvil de Desayuno Americano (América TV) sobre su relación con el presidente, y cuando la periodista Julieta Navarro le hizo una pregunta sobre los dichos de Graciala Alfano relacionados con el mandatario, la figura de Ciudad Magazine empujó a la comunicadora mendocina y abandonó repentinamente la entrevista.

En el evento Pinamar Moda Look, al que asistieron varios famosos, González llegó acompañada de su hija mayor y su nieta, para ver la performance de su hijo Stéfano sobre la pasarela. En ese contexto fue que se dio el tenso ida y vuelta entre la conductora y Navarro, que terminó en el abruto final de la nota.

Tras elogiar a su hijo y calificar al desfile como "espectacular", al referirse a su presente, Yuyito González enfatizó: "Estoy espectacular, muy bien, excelente". Entonces, cuando Julieta Navarro le preguntó sobre los reiterados rumores de crisis con Javier Milei, la novia del presidente retrucó con evidente molestia: "No, por favor no me tires mala onda".

Yuyito González abandonó una entrevista tras una pregunta de Julieta Navarro

En ese momento, la cronista le sugirió a González que la nota sería una buena oportunidad para dementir las versiones, a lo que la entrevistada optó por responder: "Yo ya no desmiento más nada, que digan lo que quieran. Yo vivo mi vida... Estoy enamorada y feliz".

Finalmente, cuando Julieta Navarro quiso saber la opinión de Yuyito González sobre los dichos de Graciela Alfano vinculados con Javier Milei, la pareja del mandatario no ocultó su enojo y tras empujar a la periodista mendocina abandonó el móvil.

"¡No me interesa nada, los saludo. No me tires mala onda!", disparó González notoriamente incómoda, y acto seguido procedió a plantar la entrevista ante el desconcierto de Navarro.