Fátima Flórez destrozó a Yuyito González por meterse con Javier Milei cuando estaban juntos: "Pedazo de zorra"

Fátima Flórez y Yuyito González no se pueden ni ver. Si bien, en las entrevistas han evitado dar respuestas polémicas sobre el tema, esta vez Flórez fue por todo y cuando le consultaron por la conductora, respondió sin pelos en la lengua.

Fue el pasado jueves 9 de enero en un móvil de A la tarde, cuando en un momento de la nota se metieron en el tema Yuyito González- Javier Milei.

La relación entre Flórez y González se volvió tensa luego de la entrevista que Yuyito le hizo a Javier Milei en noviembre de 2023.

Primero, la reconocida imitadora la ninguneó por el ciclo que González conducía por Ciudad Magazine, Empezar el día, y dijo que "no era mucho público el que miraba ese programa". Luego de la sorpresa de los panelistas por la respuesta de Flórez, la artista sumó picante: ¿0,01 es mucho rating? ¡No!. Pero como después está el refrito de los programas, la gente empezó a decir '¡Che, Fátima! ¡Te están tocando a tu novio!. Las mujeres en la calle me decían '¿Cómo permitís que te toqueteen a tu novio?'. Yo no la estoy criticando, es lo que dicen las planillas. No es un programa exitoso".

Recordemos que la mala relación entre Fátima Flórez y Yuyito González nació en noviembre de 2023, cuando el presidente de la Nación Argentina asistió al ciclo de Ciudad Magazine para dar una entrevista, pero no pasó desapercibido el momento en el que González lo toqueteó al líder de La Libertad Avanza enfrente de todos.

Esto fue lo que dijo Fátima Flórez en A la tarde sobre Yuyito González

Luego, Fátima expresó: "Mucha gente me decía que ella era muy toquetona con mi novio para que le suba el rating. Por eso en su momento dije, 'che, que pedazo de zorra'. Pero en ese momento no reaccioné ni me pareció algo para generar celos, lo tomé como que lo hizo para levantar rating en su programa".