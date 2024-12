Graciela Alfano le bajó el precio a Yuyito González y contó dónde invitaría a Javier Milei

Hace algunos días, Graciela Alfano fue invitada a un programa de streaming de Urbana Play, y en ese espacio se refirió a su anhelo de conocer al presidente Javier Milei. En respuesta, Yuyito González no tardó en mostrarse molesta por los dichos de la exvedette, quien se refirió con ironía al enojo de la conductora de Ciudad Magazine.

En diálogo con A la tarde (América TV), cuando le preguntaron a Alfano si próximamente desembarcará en la misma señal en la que se desempeña González, la icónica figura de la escena nacional respondió: "No hablo de proyectos, cuando se firman ahí hablo... Yo básicamente nunca reemplazo a nadie, cuando me ofrecen una cosa es porque necesitan alguien nuevo".

Tras aclarar que en caso de sumarse a la pantalla de Ciudad Magazine, no lo haría reemplazando a Yuyito González, Graciela Alfano también se refirió al enojo de la novia de Javier Milei al remarcar: “Cuando yo hablé de que me gustaría conocer al presidente, obviamente…Si ella lo tomó por ahí, lo lamento mucho. Yo no tengo interés en romper ninguna pareja”.

Los filosos conceptos de Graciela Alfano sobre Yuyito González

Luego, sin nombrarla, Alfano le bajó el precio a González y su actitud celosa sobre Milei retrucando: “No se por qué lo tomó tan mal, está muy a la defensiva. Me parece que no es algo bueno, estar al lado de alguien tan importante y estar a la defensiva no es algo bueno”.

Pero el momento más picante de la entrevista llegó cuando el notero le preguntó a Graciela Alfano si invitaría a Javier Milei a su programa. En ese momento, la exjurado del Bailando le mojó la oreja a Yuyito González al contestar: "¿Por qué no?... Si lo acepta"