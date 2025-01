Wanda Nara está "enloquecida" con la China Suárez por un picante motivo, según filtró Yanina Latorre

Sigue la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez después de su pelea en el cumpleaños de Francesca Icardi. Mientras la modelo argentina lucha por la tenencia de sus hijas en el divorcio con Mauro Icardi, la ex "Casi Ángeles" pone en marcha un plan que detonó la furia de Wanda Nara por involucrar no solo el futuro de sus hijas, sino también sus propias pertenencias.

Wanda Nara no quiere que la China Suárez viva en su casa de Turquía. "A Wanda la tiene enloquecida que la 'oriental' vaya a su casa de Turquía, con su vestidor y los cuartos de sus hijos armados", reveló Latorre en sus historias de Instagram.

Esta semana, Pepe Ochoa reveló al aire de "LAM" que Mauro Icardi recibió un ultimátum del Galatasaray, el club de fútbol turco donde se desempeña como delantero y del que se ausentó por culpa de una lesión en su rodilla. "El club le dejó de pagar la rehabilitación en Argentina a Mauro Icardi, ante la falta de los exámenes médicos o comprobantes de las cuestiones que le estaban pidiendo", reveló el panelista de Ángel de Brito.

De acuerdo con Ochoa, esto le deja dos opciones al ex de Wanda Nara: viajar a Turquía para terminar su rehabilitación bajo el ala de su club de fútbol, o quedarse en el país y costear él mismo los gastos de su recuperación. Lo cierto es que volver al país árabe con sus hijas siempre fue el plan del futbolista argentino, pero su nueva relación con la China Suárez presenta un inesperado obstáculo.

Al parecer, la actriz y modelo no ve la decisión del Galatasaray como un conflicto, sino como una oportunidad. Así lo reveló Yanina Latorre, a quien la China Suárez demandará por filtrar su número de teléfono, en sus historias de Instagram. "La 'oriental' quiere irse a Turquía con el novio nuevo", escribió la angelita, y remató señalando: "Hay una cosa en la que Wanda tenía razón, la 'oriental' quería su vida".

La China Suárez y Mauro Icardi vacacionaron en Mar del Plata. Foto: Instagram @mauroicardi

Cabe recordar que, semanas atrás, se filtró que Wanda Nara y Mauro Icardi discutieron fuertemente por las pertenencias que la conductora de Telefe había dejado en la residencia de Turquía: "Wanda quiere sus cosas, los cuartos de sus hijos, y todo lo que hay de los chicos y de ella en la casa. Parece que Mauro, en algún momento, le dijo que no le iba a dar nada y que lo iba a quemar", reveló en su momento Yanina Latorre.

Wanda Nara, furiosa con la China Suárez por un particular motivo. Foto: Instagram @yanilatorre

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los inesperados aliados de Wanda Nara contra la China Suárez

Claro que la decisión de mudarse al otro lado del mundo tiene una pequeña complicación para la actriz: los hijos de Benjamín Vicuña y su hija con Nicolás Cabré. La China Suárez está decidida a formar una familia con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, pero según informó Latorre, los padres de sus tres hijos no estarían muy entusiasmados con la idea de llevar a sus chicos a Turquía.

Firme en su idea de mudarse, la China habría abierto negociaciones con los padres de sus hijos. Latorre reveló información clave de la charla de la actriz con Benjamín Vicuña, quien odia a Mauro Icardi y será difícil de convencer: "A uno le ofrece "canjear los 4 mil dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía". El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía". Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré no quieren saber nada con la mudanza de la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre

"Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta medio medio... Ella se envalentona rápido... 'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasas más los 4 mil dólares y te ahorrás los colegios'", agregó. La angelita también explicó que Vicuña se mudará por seis meses a Madrid por trabajo, y los arreglos para ese viaje ya estaba concretados con la madre de Amancio y Magnolia.

Por otro lado, Nicolás Cabré está furioso con la China Suárez por la exposición que está recibiendo su hija Rufina, y tampoco se encuentra entusiasmado con la idea de la mudanza: "El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía. Entonces la oriental, muy sueltita de cuerpo, le dijo '15 días con cada uno, yo voy y vengo' (total Mauro también paga las idas y vueltas)", cerró Latorre.